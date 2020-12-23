Ev hanımıydı, soba yakıtı üreten tesis kurdu

Girişimcilik eğitimi alarak kendi işini kuran kadınların sayısı her ilimizde artmaya başladı. Bu defaki kadın girişimci hikâyesi ise Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden... KOSGEB’de girişimcilik eğitimi aldıktan sonra atölye açmaya karar veren Şengül Sarıca, orman ürünlerini geri dönüşümle yakıt haline getiren pelet üretim tesisi kurdu. Sarıca, elde ettiği yakıtı tonu 700 liradan satmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre Kaynarca'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi, ev hanımı Şengül Sarıca, KOSGEB eğitimlerine katılarak girişimcilik belgesi aldı.



Geri dönüşüm orman ürünlerinden pelet adı verilen yakıt üretmek için bir tesis kurmak istedi. Fikrini eşi, Hakan Sarıca’nın da desteklemesi üzerine pelet yakıt üretim tesisini kurdu.



Atölyesinde 2 kişiyi istihdam eden Sarıca, özel bant sistemleriyle geri dönüşüm malzemelerini pelet denilen yakıta çevirip 25 kilogramlık paketler halinde hazırlayarak tonu 700 TL’den satmaya başladı. Atık orman ürünlerini yakıta dönüştürdüklerini söyleyen Sarıca, “Eşim PVC işi ile uğraşıyor. Ben de ona böyle bir fikir sundum. Sonra da atölyemi kurdum.” dedi.

ATIK ORMAN ÜRÜNLERİ YAKITA ÇEVRİLİYOR

Eşinin KOSGEB girişimcisi olarak üretim fikrini desteklediğini söyleyen Hakan Sarıca (37), “Alternatif yakıt olarak peletin pazarının olduğunu düşünüyoruz. İstanbul ve çevre illerden bize toz halinde gelen orman ürünlerini pres makinelerinden geçirerek pelet haline getiriyoruz. Bant aracının yardımı ile otomatik olarak çuvallama yapıyoruz. 25 kilogramlık çuvallar ile pazara sunuyoruz. Kalorifer ile fabrika sobalarında tercih edilen bir ürün.” diye konuştu.