Ev günlerinde tüketilmesi gereken 15 gıda ürünü

Ev günlerinde hangi besinler tüketilmeli? Evde sağlıklı gıdalar nelerdir? gibi sorular araştırılıyor. Evde karantina günlerinde vatandaşlar sağlıklı besinleri araştırıyor. Diyetisyen Dr. Canel Önel, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapananlara sağlıklı beslenmeleri adına 15 besini sofralarından eksik etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Dr. Canel Önel, “Koronovirüse karşı evden çıkmayın ama sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmeyin. Evdeyken abur cubur ya da fast food yerine sağlıklı gıdalar tercih edin. Haftada 1-2 kez balık tüketin. Yemek ve salata soslarında soğan, sarımsak kullanın. Kivi, portakal, limon, nar, doğal yoğurt, maydanoz ve zencefil tüketin. Düzenli olarak kuruyemiş yemeyi unutmayın.” dedi. Diyetisyen Önel, ev günlerinde tüketilmesi gereken gıda ürününlerini 15 maddede şöyle sıraladı:

1. Kızartmadan uzak durulmalıdır. Kızarmış yiyeceklerden kaçınarak ızgara, buharda veya fırında pişirme ve buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçerek yağ alımını azaltabiliriz

2. Yağsız et, balık, yumurta, kuru baklagiller ve kuruyemişler gibi iyi protein kaynakları tüketilmeli

3. Unutmamak gerekir ki, hareketsizlikle birlikte kilo alımı artar ve yağlı besinlerin kalorisi yüksektir. Evde olduğumuz için bu dönemde fast food'ları ve cips, şeker gibi besin değeri yetersiz olan atıştırmalıkları kısıtlamamız gerekiyor



4. Buzdolabı yanımızda ve ucu bucağı olmayan yeme ataklarıyla baş etmek, sürekli mutfağa gitmemek için kendimize bir uğraşı edinebiliriz.

5. Kola yerine maden suyu tercih eden

6. Evdeyken şekerli içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Meyveli sodalar, kolalar, gazozlar, hazır meyve suları gibi şekerli içecekleri sınırlayın, daha çok su için

7. Beslenme düzeni, olabildiğince kişinin protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini karşılamalıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, hem hastalıklardan korunmaya hem de hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur

8. Yapısındaki bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahip soğan ve sarımsağın, yemek ve salata soslarına mutlaka katılması gerekir

9. Günlük 5-10 dal maydanoz ise kişinin günlük C vitamini gereksiniminin üçte birini karşılar

10. Omega 3 yağ asitleri ve zengin içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan balığın haftada 1-2 kez mutlaka tüketilmesi gerekir

11. E vitamini en kuvvetli antioksidan vitaminler olan fındık-ceviz-badem üçlüsünün düzenli tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

12. Zencefil de bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun direncini arttırır. Narın içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler ve nara kırmızı rengini veren antosiyaninler, antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir

13. C vitamini zengini portakal ve limon hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırır. Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi yani 3 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze günlük rutinimiz olmalıdır. Bu besinler virüse karşı savaşan C vitaminin vücuda alınmasını sağlar. 1 porsiyon meyve; 1 portakal ya da elma olmalı. 1 porsiyon sebze ise 4 yemek kaşığı sebze yemeği olmalı

14. Doğal yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir

15. Bu zor günlerde hareketsiz yaşam sürdüğümüz için daha fazla lif elde edebilmeleri için beyaz ekmek, açma, simit gibi beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllı ekmekleri, tahıllı bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih etmeliyiz. Çünkü hareketsizlikle birlikte kabızlık gelişmekte ve çok yaygın görülmektedir