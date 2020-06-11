Ev dekorasyonunda yeni trend: Düş kapanı! Düş kapanı nasıl yapılır?

Düş kapanı nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Son yıllarda fotoğrafların arka planını süsleyen ve evlerde en güzel yerlere asılan düş kapanı çok sevilen aksesuarlar arasında yer alıyor.

Düş kapanı (dreamcatcher), Kuzey Amerika Kızılderililerinin kötü rüyalar görmekten kaçınma amacıyla yaptıkları bir obje aslında. Kızılderili geleneklerine göre düş kapanı, kâbusları yakalayarak size huzurlu bir uykunun kapılarını aralıyor. El yapımı düş kapanları, tüy ve boncuk gibi aksesuarlar ile süslenip yatak ucuna asılıyor.

Evde düş kapanı yapmak sandığınızdan daha kolay. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve düş kapanı yapımı tarifi...

EVDE DÜŞ KAPANI YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Çember kasnak

Mumlu ip veya makrome ipi

Tüy, boncuk veya dilediğiniz süsleme aksesuarları

Makas

EVDE DÜŞ KAPANI YAPIMI TARİFİ

1. Öncelikle kasnakta hiç boşluk kalmayacak şekilde kasnağın etrafını iple sarın. Hepsini sardıktan sonra bitiş kısmına düğüm atın.

2. Başka bir ipi dikdörtgen olacak şekilde kasnağın ortasına uygulayın. Yani ortası fotoğrafta olduğu gibi balık ağına benzemeli.

3. Ardından en zevkli kısım olan süslemeleri istediğiniz gibi kasnaktan iplerle sarkıtabilirsiniz.

Evde düş kapanı yapmak için ALEM Dergisinde yer alan videolara da göz atabilirsiniz.

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