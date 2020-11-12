Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte tarifi ve malzemeleri

Ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi araştırılıyor. Mutfakta kendine güvenenler çiğ köfte malzemeleriyle sofraları donatıyor. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? İşte etsiz çiğ köftenin püf noktaları...



ETSİZ ÇİĞKÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

3,5 su bardağı çiğ köftelik bulgur

1 soğan

2 diş sarımsak

3,5 bardak kaynar su

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım paket domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 silme çorba kaşığı isot

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

6 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

Servis için;

göbek marul

limon

ETSİZ ÇİĞ KÖFTENİN YAPILIŞI

Büyük bir kapta çiğ köftelik bulgurun üzerine kaynar su ilave edin ve üzerine kapatıp bulgurun şişmesi için bekletin.

Bu sırada 1 soğanı ve 2 diş sarımsağı mutfak robotunda pürüzsüz oluncaya dek çekin.

Ayrı bir kapta yarım paket domates püresi, 1 çorba kaşığı acı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 silme çorba kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı zeytinyağı ilave edip tüm malzemeler bir araya gelinceye kadar karıştırın.

Bulgur şişince çiğ köfte tepsisine alın ve biraz soğuması için iki elinizle havalandırın. Soğuduktan sonra üzerine salça karışımını ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Tüm salçalı karışımı bulgura yedirdikten sonra üzerine mutfak robotunda çekilmiş soğan sarımsak karışımını ilave edip yoğurmaya devam edin. Soğanları eklerken acılık olmasın diye bulgurun soğumuş olmasına önem gösterin.

20 – 25 dakika yoğurduktan sonra çiğ köfteniz hazır olacaktır. Yoğururken önce çiğ köftenin tamamını bir tarafa toplayın. Ardından avucunuzun ayasıyla eze eze tüm karışımı tepsinin diğer tarafına alana kadar yoğurun. Bu şekilde yoğurmaya devam ederken arada fazla kuru gelirse 3-4 parça buz ekleyebilirsiniz. Etsiz çiğ köfte hazır.

Limon ve göbekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…