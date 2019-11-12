Güneydoğu yöresinin meşhur lezzeti: Etli karışık yaz dolması tarifi

Etli Karışık yaz dolmasının kuru patlıcan ve kabaktan yapmak da mümkündür. İsteğe göre kurutulmuş patlıcan ve kurutulmuş kabaktan yapılarak da sunulabilmektedir. Malzeme listesi oldukça kabarık olan Etli Karışık Yaz Dolmasının malzemelerini kabaca şu şekilde sıralayabiliriz; dolma biber, patlıcan, kabak, kırmızı biber, pirinç, kıyma, kuru soğan, domates, maydanoz, nane, pul biber, karabiber. Malzeme listesinin kabarık olması aslıda yemeğin besleyiciliğine ve lezzetine de işaret etmektedir.

KIYMALI KARIŞIK YAZ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dolma biber

Patlıcan

Kabak

Kırmızı biber

1 su bardağı pirinç

200 gr kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane domates

Maydanoz

Yeşil nane

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sumak

Tuz

Zeytinyağ

2 yemek kaşığı salça

Su

KIYMALI KARIŞIK YAZ DOLMASI TARİFİ YAPILIŞI

Dolmanın soğanını küçük doğrayın yada doğrayıcı da yapın .Domatesi de doğrayıcı da geçirin .Pirinci, kıymayı, 1 kaşık salçayı, kıymayı, baharatları. zeytinyağını hepsini karıştırın .Tuzunu ekleyin .Sebzelerin içini temizleyin.Kırmızı biberler büyükse 2 ye bölün .Başlarını kesmeden içlerini çok doldurmayın .Pirinçlerin şişme payını düşünün tencereye dizin .Üzerine domates koyun .Salça, zeytinyağ, tuz karıştırıp üzerine dökün sebzelerin üzerine su çıkmasın.

Sebzeler ve pirinç pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun..