Güneydoğu yöresinin meşhur lezzeti: Etli karışık yaz dolması tarifi
“Etli karışık yaz dolması nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Etli Karışık Yaz Dolması Güneydoğu yöresine ait bir lezzet olup yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir. Güneydoğuya ait olan bu leziz yemeği misafirlerinize yapabilirsiniz ya da arzunuza göre kendiniz de tüketebilirsiniz. Hem besleyici içeriği hem de lezzetiyle gönüllere ve sofralara taht kuran Etli Karışık Yaz Dolmasının içeriği de oldukça besleyicidir.
Etli Karışık yaz dolmasının kuru patlıcan ve kabaktan yapmak da mümkündür. İsteğe göre kurutulmuş patlıcan ve kurutulmuş kabaktan yapılarak da sunulabilmektedir. Malzeme listesi oldukça kabarık olan Etli Karışık Yaz Dolmasının malzemelerini kabaca şu şekilde sıralayabiliriz; dolma biber, patlıcan, kabak, kırmızı biber, pirinç, kıyma, kuru soğan, domates, maydanoz, nane, pul biber, karabiber. Malzeme listesinin kabarık olması aslıda yemeğin besleyiciliğine ve lezzetine de işaret etmektedir.
KIYMALI KARIŞIK YAZ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Dolma biber
Patlıcan
Kabak
Kırmızı biber
1 su bardağı pirinç
200 gr kıyma
2 tane kuru soğan
2 tane domates
Maydanoz
Yeşil nane
Pul biber
Karabiber
Kırmızı toz biber
Sumak
Tuz
Zeytinyağ
2 yemek kaşığı salça
Su
KIYMALI KARIŞIK YAZ DOLMASI TARİFİ YAPILIŞI
Dolmanın soğanını küçük doğrayın yada doğrayıcı da yapın .Domatesi de doğrayıcı da geçirin .Pirinci, kıymayı, 1 kaşık salçayı, kıymayı, baharatları. zeytinyağını hepsini karıştırın .Tuzunu ekleyin .Sebzelerin içini temizleyin.Kırmızı biberler büyükse 2 ye bölün .Başlarını kesmeden içlerini çok doldurmayın .Pirinçlerin şişme payını düşünün tencereye dizin .Üzerine domates koyun .Salça, zeytinyağ, tuz karıştırıp üzerine dökün sebzelerin üzerine su çıkmasın.
Sebzeler ve pirinç pişene kadar pişirin.
Afiyet olsun..