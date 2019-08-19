Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!

Konya’nın meşhur lezzetlerinden olan etki ekmek nasıl yapılır merak ediliyor. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen etli ekmek, pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. Ağızda dağılan çıtır yapısıyla sınırsızca tüketebileceğiniz etli ekmeğin nasıl yapıldığı sorgulanıyor.

ETLİ EKMEK TARİFİ

MALZEMELER;

HAMURU İÇİN;

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant maya

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İÇ HARCI İÇİN;

500 gr tek çekilmiş dana kıyma

1 adet kuru soğan

4 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates sosu

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

ÜZERİ İÇİN;

Tereyağı

YAPILIŞI;

Maya, tuz, şekeri ılık su ile eritin ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun, dinlendirin. İç harcı için; inceceik doğranmış soğanları, biberleri, maydonozu, kıymayı, domates sosunu, tuz, karabiber, toz kırmızı biber karıştırıp iyice yoğurun. Bu arada mayalanmış hamurunuzu alıp elma büyüklüğünde bezeler alıp merdane ile uzunlamasına açın. Ve içlerine hazırladığınız harcı eşit parçalar halinde dizin hamurunuzu kapatın üzerine tereyağı sürün ve önceden hazırlanmış 250 derecelik fırında pişirmeye bırakın.