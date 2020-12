Et sote tarifi ve malzemeleri burada! Kuşbaşı doğranmış et sote nasıl yapılır?

Et sote tarifi ve malzemeleri, yemek defterlerinde yer alan lezzetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pilav ya da makarnanın yanına ekleyeceğiniz Et sote tarifi, akşam yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hazırlaması çok kolay olan bu Et sote tarifini evde denemek isteyenler için malzeme ve yapılışı haberimizde.

ET SOTE MALZEMELERİ

500 gr dana eti 1.5 su bardağı sıcak su 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 3 yeşilbiber 1 kapya biber 2 orta boy domates 1 orta boy soğan 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı pul biber ½ çay kaşığı tane karabiber 1 çay kaşığı tuz

ET SOTE NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Salçaları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanı incecik doğrayın ve salçada kavurun. İnce doğranmış yeşil ve kapya biberi de tencereye alın.

Kuşbaşı doğranmış dana etini tencereye alın. Kızgın ateşte birkaç dakika etleri kavurun.

Doğranmış domatesi de tencereye alın. Pul biber, tane karabiber ve kekiği tencereye alın.

Sıcak suyu tencereye ekleyin, tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Etler yumuşadıktan sonra tuzu da ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın.

Suyunu çeken et soteyi ocaktan alın.

Et soteniz hazır, afiyet olsun…