Et sevmeyenlerin yeni gözdesi balıklı pide

Mutfaklarda ortaya çıkan farklı lezzetler her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de balıklı pide oldu. Düzce'de, restoran işleten Engin Topal, kırmızı et sevmeyenler için balıklı pide yapmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre Düzce'de restoran işleten Engin Topal, balık tüketiminin artması ve kırmızı et sevmeyen müşterilerini memnun etmek için balıklı pide yapmaya başladı.

BALIKLI PİDE NASIL YAPILIR?

Balıklı pidede kıyma yerine levrek, palamut, çinekop gibi balıklar kullanılıyor. Balıklar kılçıklarından temizlenerek dilimleniyor. Balıkla birlikte içine konulacak olan domates, soğan, biber gibi malzemeler ekleniyor. Daha sonra bir araya getirilen malzemeler harç yapılarak pidenin içine döşenip, fırına veriliyor.

"ETE GÖRE BALIK DAHA HAFİF"

Balıklı pide fikrini hayata geçiren Engin Topal, balık tüketimiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ama balık tüketimimiz Avrupa'ya göre daha az. Bu tüketimin artması ve herkesin balık yemesi için değişik yollara başvurmak istedik. Balıklı pide yaptık. Müşterilerimiz de çok beğenmeye başladı. Çok lezzetli oluyor. Lahmacunu yapılıyor, kebabı yapılıyor. Köftesini yapacağız. Herkes balık yesin diye ve balıktan her şey olacağı için tüketim artsın bağışıklık sistemimiz güçlensin diye düşünüyoruz bunları. Ete göre biraz daha hafif olduğu için müşterilerimiz bu ürünleri tercih ediyorlar. Diyet olarak da balığı tercih ediyorlar. Bu sene balık sezonu iyi geçiyor. Ara ara fiyatta yükselmeler oluyor ama balık bol bu sezon."