Esmer şekerin verdiği 4 önemli zarar!

Günlük hayatta şeker her türlü yiyecek ve tatlıda kullanılmakta. En sağlıklı ve gönül rahatlığıyla tüketilebilecek seçeneklerden biriyse esmer şeker. Esmer şekerin, beyaz şekere oranla daha fazla minareller içerdiği biliniyor. Beyaz şekere göre sağlık açısından süpermarketlerde daha çok elimizin gittiği bir seçenek oluşturuyor. Pek çok araştırmada esmer şekerin, beyaz şekere oranla insan vücudundaki şeker dengesini sabit tuttuğu ispatlanmıştır.

ESMER ŞEKERİN FAYDALARI

Esmer şeker, şeker kamışı melasının ön işlemlerden geçirilmesi ve gıda saflığına ulaştırılması sonucu elde edilen maddenin beyaz kristal şeker ile karıştırılması ile elde edilir. Elde edilen bu maddeye esmer şeker veya kahverengi şeker adı verilir. Esmer şekerin renginin koyu olmasının nedeni veya koyuluğunun artma sebebi içerisindeki melas miktarına göre değişiklik göstermektedir. Esmer şekerin içerisindeki higroskopik madde nedeniyle nem tutma buna bağlı olarak ta topaklanma oranı beyaz kristal şekere göre daha fazladır. Esmer şekerin parçaları beyaz şekere oranla daha küçüktür.

Uzmanlara göre, her gün çok az miktarda da olsa beyaz şeker yerine kahverengi şeker yani esmer şeker kullanılmalıdır. Beyaz şekere kıyasla esmer şeker diyabet hastalığının ilerlemesini önlüyor. Beyaz şeker tüketildiğinde diyabet riski hızla artmış oluyor.

Esmer şeker içerdiği kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, sodyum ve B12 vitamini bulunmaktadır.

Özellikle üretim aşamasında esmer şeker, beyaz şekere göre oldukça doğal bir içeriğe sahiptir.

Beyaz şekerde bulunan sodyum, esmer şekerde bulunmaz. Sodyumun eksik olması, vücutta birtakım olumsuz durumlara neden olduğu gibi, sodyumun vücutta olması gerekenden yüksek seviyede olması da kişiye olumsuz durumlar yaşatabilmektedir. Vücutta yüksek miktarda yer alan sodyum, vücuttan idrar ve de terleme gibi yollarla dışarı atılmaktadır. Vücuttaki yüksek sodyum oranı, ödem, vücutta olması gerekenden fazla su tutulması, potasyum kaybı ve de yüksek tansiyon gibi durumlara neden olmaktadır.

Esmer şeker kullanan pek çok tansiyon hastasının daha dengeli bir vücut yapısı olduğu gözlenmiştir.

ESMER ŞEKERİN BESİN DEĞERLERİ

1 porsiyon esmer şeker;

8 kalori içermektedir.

Beyaz şekere oranla esmer şekerin karbonhidrat değeri : 4.4 ‘tür

Protein açısından ise 0 ‘dır

Esmer şekerin yağ ve lif oranları da sıfırı göstermektedir.

Sodyum miktarı 2 oranındadır.

Potasyum oranı ise 90’lar dadır.

Esmer şekerde ki Kalsiyum miktarı 55 ‘tir

7 oranında da C Vitamini barındırmaktadır.

Demir oranı ise yok denilecek kadar azdır.

ESMER ŞEKERİN ZARARLARI