Eşiniz ile sağlıklı iletişim kurmanın püf noktaları!

Eşler arası iletişimin kalitesi hayatımızın her alanında kimilerine göre kendini fark ettirmeden de olsa gösteren çok önemli bir belirleyicidir. Günümüzde bu konuya gereken önem gösterilmiyor olsa da aslında konu üzerinde kısa bir süre düşündüğümüzde bunun önemini çok net kavrayabiliriz. Eşimiz bizim hayatımızı, evimizi ve en derin hislerimizi paylaşmayı seçtiğimiz kişidir. En yakın arkadaşımız, can dostumuzdur. Dolayısıyla bu kişiyle kurduğumuz iletişim sağlıksız bir iletişimse, bu sağlıksız bir hayat yaşadığımız anlamına gelir.

Öte yandan eşiyle sağlıklı bir iletişim sürdüren kişiler hem daha uzun hem daha sağlıklı hem de daha mutlu bir yaşam sürerler. Bu iletişim kalitesi kişiden kişiye spesifik anlamda bir çok değişkene sahip olsa da bazı ilişkilerde bu değişkenler ortadan kalktığı takdirde bile iletişimin kalitesi yükselmez. Çünkü ortada genel ve içsel bir sebep olabilir.

Bu sebep çoğunlukla kadınla erkeğin toplumsal anlamda birbirinden ayrılması, ikisine farklı görevler, farklı sorumluluklar verilmesi ve dolayısıyla ikisinden beklenen şeyin farklı olmasından kaynaklanır. Eğer erkekler ve kadınlar kendilerine cinsiyetleri üzerinden yapıştırılan, benimsedikleri ya da benimsemeden uyguladıkları etiketleri bünyelerinden atabilirlerse zaten iletişimin kalitesi otomatik olarak yükselecektir.

Her erkeğin içinde bir kadın, her kadının içinde ise bir erkek vardır. İsterse her erkek kadınları anlayabilir ve isterse her kadın erkekleri anlayabilir. Erkekler ve kadınlar varsayıldıkları kadar farklı canlılar değillerdir. Eğer yüzyıllarca üst üste yığılmış bu toplumsal değer normlarının altındaki benzerlik, aynılık ve denklik görülebilirse, bunu taraflardan biri bile başarsa zaten diğeri de onu takip edecek ve ilişkilerinde bambaşka bir noktaya ulaşacaklardır. Bu düzeye gelebilmek için ise ihtiyacımız olan şeyler sabır, saygı ve sevgidir. Eşimle nasıl daha sağlıklı iletişim kurabilirim diye düşünüyorsanız zaten onu anlamak konusunda isteklisiniz demektir. Bu istek anlayış ve sabırla birleşirse zaten iletişiminiz kendi kendini düzeltecektir.