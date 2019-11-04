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  3. Eser Yenenler'den şaşırtan Murat Boz ve Aslı Enver yorumu

Eser Yenenler'den şaşırtan Murat Boz ve Aslı Enver yorumu

Eser Yenenler'den şaşırtan Murat Boz ve Aslı Enver yorumu

Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile bir mekan çıkışında merak edilen soruları yanıtladı. Magazin basınında gündemden düşmeyen Murat Boz ve Aslı Enver ile ilgili dikkatleri çeken bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz ay oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yenenler, yakın dostları Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un sevgililerinden ayrılmalarını değerlendirdi

Annelik ve babalık heyecanı yaşadıklarını ve herşeyin çok güzel gittiğini söyleyen Eser Yenenler oğlu Kuzey’inde eşi Berfu hanıma benzediğini söyledi. Oğlu sayesinde tekrardan koşmaya başladığını söyleyen Eser Yenenler “Gaz çıkarıyorum, uyutuyorum, koşuyorum oğlum sayesinde hareket ediyorum. Her şey güzel gidiyor, eşim sağ olsun o da çok ilgileniyor.“ dedi.

"UMARIM BİR ARAYA GELİP, BARIŞIRLAR"

Programa hazırlanan Eser Yenenler “Ben son zamanlarda program çekimleri olduğu için çok fazla zaman geçiremiyorum, çocuğumun geleceği için çalışmam lazım.“ diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Öte yandan Eser Yenenler yakın arkadaşları Murat Boz-Aslı Enver ve Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çiftinin ayrılığı için “Onlarla hiç görüşemedim ama onlar için çok üzgünüz. Umarım tekrar bir araya gelip, barışırlar. “ dedi.

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