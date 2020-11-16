Eşek ve keçi sütüyle yapılan sabunlar saç dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesine karşı doğal saç bakımı ürünleri merak ediliyor. Özellikle kış aylarında saç bakımının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, saç dökülmesi için tavsiyelerde bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Saç Bakım Uzmanı Arife Tuncel, kimyasal maddelerden uzak durulması gerektiğini doğal ürünlerle saçların yıkanıp bakımının yapılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

KIŞ AYLARINDA SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Kış aylarında saçların tıpkı ciltler gibi ekstra bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Tuncel, yanlış uygulamaların saçlara zarar verdiğini ve telafisi zor durumlara neden olabildiğini ifade etti.

Kimyasal şampuan ve bakım ürünlerinden kaçınılması gerektiğini aktaran Tuncel, kış aylarında sık sık saçların yıkanmaması gerektiğini vurgulayarak saç dökülmesi ve saç yıpranmasına karşı önerilerini şöyle sıraladı:

"Özellikle kış aylarına saçlarımızın yıprandığı doğrudur, kış aylarında saçlarımızı yıkama sıklığımızı azaltmamız gerekiyor. Eğer biz her gün saçlarımızı yıkıyorsak, bunu 2 veya 3 güne çıkartmamız lazım.

Yıkamanın neden böyle bir etkisi var, saçlarımızın kuruyup yıpranmasına sebebiyet veriyor.

Saç dipleri kuruyorsa, ardından dökülme ve yıpranma geliyor, takviye olarak bakım ürünleri kimyasal olmayan bitkisel olanları öneriyoruz.

Bakım olarak her şeyden önce saçımızı neyle yıkadığımız önemli, kimyasal bazlı şampuan ürünlerini önermiyoruz, olabilirse bitkisel şampuan ürünlerini öneriyoruz, daha çok evde yapılmış sabunları tavsiye ediyoruz.

Eşek sütü sabunlar saçları kurutmuyor, olabildiğince nemli devam ediyor, dökülmeleri önlüyor.

Badem özlü, keçi sütü, zeytinyağlı, bıttım sabunlarımız olmasa olmazlardan, bunları tavsiye ediyoruz.

Bakım anlamında argan yağı, tatlı badem yağı kullanılabiliyor, bunların da saç dökülmelerine çok iyi geldiğini biliyoruz.

Saç boyalarında da kimyasal olmayan bitkisel boyaları tercih etmeliyiz.

Saçımıza uyguladığımız, jöle, saç spreyi, köpükler saçımızın dökülmesi ve yıpranmasına sebebiyet veriyor, kullandığımız vakit hızlı şekilde saçtan arındırmamız gerekiyor.

Fön çektiriyorsak, saçlarımız sorunlu saç ise olabildiğince uzaktan kurutma ve fön tavsiye ediyoruz, çok fazla yaklaştırmamız ve temas ettirmemiz gerekiyor."