Erzincan lokumu nasıl yapılır? İşte tarifi

Erzincan Lokumu, vereceğimiz tarifle oldukça kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu lezzete bayılacağınızdan emin olabilirsiniz. Lokum piştikten sonra üzerine dökeceğiniz pudra şekeri ve Antep fıstığı lokumun lezzetine lezzet katacaktır ve sunumunuza görsellik katacaktır. Erzincan Lokumuna genellikle kadınların kendi aralarında yaptıkları günlerde rastlamak mümkündür. Böyle özel günlerde dostlarla bir araya gelindiğinde tercih edilebilecek tatlı çeşitleri arasında yerini almıştır.

GELENEKSEL LEZZETİYLE TADI DAMAKTA ERZİNCAN LOKUMU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 125 gram tereyağı (yumuşak)

• 2 adet yumurta

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 çay bardağı şeker

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 paket vanilya

• 1 paket karbonat (1 çay kaşığı tepeleme)

• Bir kaç damla limon suyu (karbonatı açmak için)

Yüzeyi için:

• Pudra şekeri

GELENEKSEL LEZZETİYLE TADI DAMAKTA ERZİNCAN LOKUMU TARİFİ YAPILIŞI

1. Tereyağı, sıvı yağ, şeker, yumurta, yoğurt ve vanilyayı bir kaseye alıp spatula ile karıştıralım.

2. Mikser kullanmaya hiç gerek yok isterseniz kullanabilirsiniz tabii

3. Sonrasında diğer malzemeleri katalım.

4. Karbonat ile limonu ayrı bir yerde çözdürüp öyle kaseye alalım.

5. Yine spatula ile karıştıralım.

6. Kaymak gibi bir kıvam alacaktır.

7. Sonrasında yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine spatula yardımı ile serelim

8. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dk pişiriyoruz.

9. Sıcağı geçince üzerine pudra şekeri serpip ister kare ister baklava dilimi şeklinde dilimleyin. Afiyet olsun