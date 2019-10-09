İçinizi ısıtacak bir tat: Erzincan çorbası tarifi!

Erzincan çorbası, içerdiği malzemeler nedeniyle oldukça doyurucu bir çorbadır. İçerdiği malzemeleri ise ; kıyma, karabiber, un, zeytinyağı, soğan, erişte, haşlanmış nohut, yoğurt, un, sıcak su, yumurta, limon sarımsak, tereyağı, nane, karabiber olarak sıralanabilir. Erzincan çorbasını hazırlamak yaklaşık 30 dakika sürmekte ve çorbanın pişmesi ise yalnızca 15 dakika almaktadır. Bu kolay hazırlanabilen çorbayı misafirlerinize hazırlayabilir, onların beğenisine sunabilirsiniz.

KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI ( ERZİNCAN ÇORBASI) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 300 gram kıyma

• Tuz

• Karabiber

• 1 kaşık un (köftelere serpmek için)

• 3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 adet soğan (ince doğranmış)

• 1 su bardağı erişte

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 1-1, 5 litre kadar sıcak su (zevkinize göre kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz)

Terbiyesi için;

• 2 su bardağı kadar yoğurt

• 1 tepeleme yemek kaşığı un

• 1 yumurtanın sarısı

• Yarım limon suyu

• 1-2 diş sarımsak (rendelenecek)

• 1 su bardağı su

• En son olarak da

• 2 yemek kaşığı tereyağ

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı dolusu nane

• Tuz, karabiber

KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI ( ERZİNCAN ÇORBASI) TARİFİ YAPILIŞI

Ben bu tarifi Erzincan’lı dostlarımdan öğrendim ancak onlarda aralarında anlaşamadılar, kimi nane ile kimi de maydanoz ile yapıyormuş, ben fazladan nohut ekledim, çok da güzel oldu. Sizlerde nasıl yaptığınızı paylaşırsanız sevinirim.

Çorba için, önce köfteyi hazırlıyoruz, bunun için kıyma, tuz, karabiberi iyice yoğurup, misket büyüklüğünde toplar yapıp, unladığımız tepsiye diziyoruz zeytinyağ da önce soğanları kavurup, daha sonra köfteleri de ekleyip 3-4 dakika köftelerin rengi dönene kadar pişiriyoruz suyunu, erişteyi ve haşlanmış nohutları da ekleyip, erişteler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.

Terbiye için gerekli tüm malzemeleri (yoğurt, un, yumurta, sarımsak, limon suyu ve bir bardak su) pürüzsüz hale gelen kadar karıştırıyoruz, (ben blendır kullandım) yoğurdun kesilmemesi için çorbanın da suyundan biraz ekleyip, tencereye boşaltıyoruz.

Ayrı bir kapta hazırlayıp kızdırdığımız tereyağ, zeytinyağ ve nane karışımını da ekliyoruz.

En son olarak da tuzunu karabiberini ekleyip ocaktan alıyoruz.

Anlatması uzun ancak yapması kolay bir çorba, hele köfteleri daha önce hazırlayıp derin dondurucuda sakladıysanız, daha da kolay ve bir o kadar da lezzetli, yanında turşu ile, başlı başına, bir öğün yemek olarak düşünebilirsiniz. Afiyet olsun.

ERZİNCAN ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Köfte harcınızı güzel bir şekilde yoğurarak malzemelerinin iyice birbirine karışmasını sağlamalısınız.

Çorbanızın terbiyesi pürüzsüz olmalı. Güzel bir şekilde karıştırmalısınız. İsterseniz blendır ile de karıştırabilirsiniz.

Terbiyenizi çorbaya ilave etmeden önce çorbanın suyundan 1 kepçe kadar alıp terbiyenin içerisine koymalı ve alıştırmalısınız. Aksi halde sıcaklık farkı çok olursa çorbanız kesilebilir.

KÖFTELER DERİN DONDURUCUDA SAKLANIR MI?

Erzincan çorbanızın köftelerini daha öncesinden yaparak derin dondurucularınız da kolay bir şekilde saklayabilirsiniz. Anca köftelerinizi yaptıktan sonra bir tepsiye alarak dondurucuya koymalı ve şoklamalısınız. Daha sonra poşetlemelisiniz. Aksi halde köfteleriniz birbirine yapışabilir.

Erzincan çorbası kalori

1 porsiyon Erzincan çorbası yaklaşık olarak 250 kaloriye denk gelmektedir.