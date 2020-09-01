Ertelenen burun estetiği baş ağrısı ve tansiyona davetiye çıkarıyor

Tedavi amaçlı yapılan burun estetiği nefes alma için büyük bir öneme sahip. Tedavi amaçlı burun estetiği (rinoplasti) operasyonlarının ertelenmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, erken yaşta yapılan operasyonun sağlık açısından avantajlı olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, genç hastaların fonksiyonel rinoplasti ameliyatı olmasının sağlık açısından çok fazla avantajı olduğunu dile getirerek şu şekilde konuştu:

“Burun ameliyatı ertelendiği sürece hastalar sık sık grip, sinüzit geçiriyor. İlerleyen yıllarda bu rahatsızlıklara fazla kilo ve tansiyon da eşlik ediyor. Kişi ameliyat olmadığı için kaliteli bir yaşam sürdüremiyor. Fonksiyonel burun operasyonu, burnun başta nefes alma olmak üzere tam olarak yerine getiremediği görevlerini düzeltirken, hastanın yaşam kalitesini de artırır. Amaç hastanın burnundaki işlevsel bozuklukları düzeltmektir. Saydığımız rahatsızlıkları olan kişilerin bu operasyonu ertelememesi gerekiyor” diye konuştu. Özellikle ciddi nefes alma problemleri ile gelen, kıkırdakları ve kemik yapısıyla birlikte gelişimini tamamlamış olan hastaların burun ameliyat olabileceğine değinen Batıkhan, "Bazen öyle bir vaka geliyor ki, hasta 15 yaşında ama burun kemiği 20’yi gösteriyor. Eskiden bu hastaları yaşını doldursun diye beklerdik. Şimdi öyle değil. Kemik gelişimi tamamlanmışsa, oraya dokunmanın tıbbi açıdan bir zararı yoksa ki biz bunu görerek söyleyebiliyoruz, hastanın ameliyat olmasında da bir sakınca olmuyor. Burada tek konu, hasta reşit olmadığı için ebeveyn imzası gerekiyor."

"BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK"



Bazı ailelerin “Çocuk nefes alamıyor, sık sık grip, sinüzit geçiriyor, daha 2 yıl bekleyecek miyiz?” gibi sorular yönelttiğini belirten Dr. Batıkhan, “Gelişimini tamamlamış burunlarda ameliyat için 18 yaşının beklenmesi gerekmez. Kıkırdakları ve kemik yapısıyla burun gelişimini tamamladıysa kızlarda 16, erkeklerde 17 yaşında operasyon gerçekleşebilir." dedi.

"ESTETİK DE 18’DEN ÖNCE YAPILABİLİR"



Sağlık amaçlı burun ameliyatlarının yanı sıra estetik ameliyatların da 18 yaşından önce yapılabileceğine işaret eden Dr. Batıkhan, "Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, ’bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam iyilik halidir’ diye tanımlıyor. Bize öyle hastalar geliyor ki çocuk burnundan dolayı hayata küsmüş, hiç mutlu değil, gençlik çağında kendini eve kapatmış. Burada da ruhsal açıdan bir sağlık problemi vardır ve ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonucunda burnun kıkırdak ve kemikler ile birlikte tamamen gelişimini tamamladığına karar verirsek, 18 yaşından önce operasyona onay verebiliriz." diye konuştu.

"GENÇ HASTALAR DAHA ÇABUK İYİLEŞİYOR"



Belli bir yaştan sonra burundaki kıkırdak ve kemik yapılarının daha kırılgan olduğunun altını çizen Dr. Batıkhan, şu bilgileri verdi: