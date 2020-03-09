Erken tedavi edilmezse görme kaybına neden oluyor!

Türkiye’de yaklaşık 2, 5 milyon glokom (göz tansiyonu) hastası var. Bu hastaların bir kısmı erken tedavi ile başarılı sonuç elde ederken bazıları da hastalığının farkında değil. Peki, göz tansiyonu nasıl anlaşılır? Göz tansiyonu tedavisi nasıldır? Görmeyi yavaş yavaş kaybettiren ve tedavisi geriye dönüşümsüz olan glokom(göz tansiyonu) için erken tedavi yöntemi ile önlem alınabiliyor.

Türkiye Oftamoloji Derneği ve Selçuk Üniversitesi’nin “8-14 Mart Glokom Haftası” nedeniyle görme kaybına neden olan göz tansiyonu hastalığına dikkat çekmek düzenlediği bisiklet turunda konuşan Türk Oftamoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, glokom hastalığının sinsi ve görme kaybına neden olduğunu belirtti. Ocakoğlu şu şekilde konuştu:

'Glokom hastalığı sinsi seyreden, görmeyi yavaş yavaş kaybettiren ve tedavisi geriye dönüşümsüz olduğu için oldukça zor bir hastalıktır. Burada en önemli olay erken tanınması ve tedaviye erken başlanılmasıdır. Bu nedenle hastalarımız kontrollerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. '

Türkiye'de 2, 5 milyon glokom hastasının olduğunu ifade eden Ocakoğlu, 'Ülkemizde 2,5 milyon civarında glokom hastası var. Ancak biz bu hastaların dörtte birine ulaşabiliyoruz. Dörtte üçüyle henüz karşılaşmadık, tedavi edemiyoruz. Yeter ki bunlarla daha çok karşılaşalım ve hastalığı bir an önce tespit edip tedaviye başlayalım istiyoruz. Genellikle hastalık ileri yaş hastalı olarak biliniyor ama bu çokta doğru değil. Bebeklerde bile doğumsal glokom dediğimiz özel bir glokom tipi var. Bu nedenle gerek çocuklarda gerekse genç ve erişkinlerde her hastanın göz muayenesine bakarken göz tansiyonlarını bakıyor ve ayrıntılı tedavilerini yapıyoruz. Genellikle hastalarımız yakını görme bozukluğu olan 40 yaşından sonra bize müracaat ediyorlar. O nedenle sanki bu hastalık bu yaştan sonra görülüyormuş gibi algı oluştu.' İfadelerini kullandı.