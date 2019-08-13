Erken doğum riskini oluşturan 11 faktör!

Erken doğum, bebeğin düzensiz solunum yapması, iç kanama geçirmesi, iç organlarında problemler yaşaması veya gelişimini etkileyen sorunlar yaşaması gibi ölümcül riskler oluşturabilir. Bunu önlemek için anne ve baba adaylarının, çocuk sahibi olmadan önce uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması erken doğum riskini ortaya çıkarır.

ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER

Anne adayının sigara veya alkol kullanması erken doğumun en önemli sebeplerinden biridir. Bunun yanı sıra anne adayının kafein içeren içeceklerle arasının iyi olması da erken doğum riskini ortaya çıkarır.

Hamile bireyin işte veya evde yoğun çalışmaması, ağır işler yapmaması gereklidir. Gün içinde sık sık oturup dinlenmesi ve günde 6 saatten fazla ayakta kalmaması gereklidir.

Gebeliğin son birkaç ayında çiftlerin cinsel ilişkiye devam etmeleri erken doğum riskini arttırır.

Gebelik döneminde yetersiz veya düzensiz beslenme doğumu olumsuz etkileyebilir.

Hamile bireyin stres yaşaması, kendisini yalnız hissetmesi erken doğumu tetikler. Bu durumlarda alınacak psikolojik destek anne adayının daha iyi hissetmesini sağlar. Baba adayı ise eşinin yanında olmalı ve ona gerekli desteği vermelidir.

35 yaşından sonraki gebelikler bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca erken doğum riskini arttırır.

Anne adayının vücut kitle indeksinin olması gerekenden az veya fazla olması gebeliği etkiler. Bireyin ideal kiloda olması bu riski azaltır.

Hangi bireyin erken doğum yapacağı doğum sırasına kadar belirlenemez. Ebeveynlerin düzenli hamilelik takibi yaptırması olası ortaya çıkacak riskleri azaltır.

Eğer anne adayının daha önce yaşadığı erken doğum hikâyesi varsa, bir sonraki gebelik için uzmanına başvurması önerilir. Aksi takdirde erken doğum bir kez daha kaçınılmaz olabilir.

Anne adayının rahminin yapısal bozuklukları da erken doğumu etkileyen faktörlerdendir. Örneğin rahmin hassas olması, zamansız giren kramplara ya da rahmin kasılmasına yol açar. Bu gibi durumlarda gerekli tedaviler yapılmalı ve doktorun verdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

Eğer anne adayı birden fazla bebek bekliyorsa erken doğum riskiyle karşı karşıya olabilir. Çoğul gebeliklerde, ikizlerin yaklaşık %60’ı ve üçüzlerin yaklaşık %90’ı beklenilen tarihten erken doğar.

Erken doğumun çoğu sebebi gebelik döneminde dikkat edilmeyen kurallardır. Ebeveynlerin bu kurallara uymayıp çocuk yapması, erken doğumu kaçınılmaz kılabilir. Sağlıklı gebelikler için ebeveynler bu kurallara uymalı ve gerekli zamanlarda psikolojik destek almalıdır. Aynı şekilde anne adaylarının elinde olmayan sebeplerden dolayı bu riskin ortaya çıkmasını engellemek için tıbbi destek almak en doğru çözümdür.