Erkekler kadınların bu özelliğini sevmiyor...

Erkeklerin kadınlarda itici bulduğu davranışlar sosyal hayatta pek dile getirilmese de içten içe merak edildiği kesin. Doğallıktan uzak olan davranış ve tarzlar erkeklerin kadınlarda itici bulduğu tavırların başını çekiyor. Kişisel bakım eksikliği de erkeklerin kadınlarda itici bulduğu davranışların temellerinden biri...

İŞTE ERKEKLERİN KADINLARDA İTİCİ BULDUĞU DAVRANIŞLAR

İster sevgili olsun ister arkadaş. Erkeklerin çoğu kadınlardaki bu detayları oldukça itici buluyor. Eğer partnerinizin ya da hoşlandığınız kişinin dikkatini çekemiyorsanız bir yerlerde yanlış yapıyor olabilirsiniz.

ABARTILI SAÇ MODELLERİ

Kadınlar günün önemli bir saatini saçlarını şekillendirmek için harcasa da erkekler doğal ve ipeksi görünen saçları bol spreyli ve fönlü saçlara tercih ettiklerini söylüyorlar.

MASKEYİ ANDIRAN BİR YÜZE SAHİP KADINLAR

Erkekler kadınların mimiklerini sakladığı ve doğallıktan uzak bir görüntü kattığını düşündükleri için abartılı bir biçimde fondöten süren kadınları oldukça itici bulduklarını söylüyorlar, bizden söylemesi sayın makyaj severler!

SARI DİŞLER VE KÖTÜ KOKAN BİR NEFES

Aslında bu durum sadece erkeklere özgü bir durum değil. Kimse sararmış dişlerin olduğu bir gülümsemeye ve kötü kokan bir nefese tahammül etmek istemez. Daha çok öz bakım!

KİŞİSEL BAKIM EKSİKLİĞİ

Kim demiş erkeklerin kadınları süzdüğü vakitten daha çok kadınlar birbirini süzüyor diye. Soyulmuş ojeler, manikürsüz eller ya da bakımsız bırakılmış bir cildin hiç dikkatlerini çekmediğini belirten yine erkekler!

PARFÜM ŞİŞESİNE BATIP ÇIKMAK

En güzel, en kaliteli ve en pahalı parfümü kullanmak sizi çekici birisi yapmaz. Teninize uyan ve dozajı iyi ayarlanarak sıkılmış bir parfüm sizi daha çekici yapar. En azından erkekler öyle düşünüyormuş.

ALIŞVERİŞİ ABARTMAK

Saatler süren etek ve bluz alışverişlerinize bir son verin. Sadece erkekler değil genel olarak bütün insanlar sadece bir bluz karşısında saatlerce düşünmenizden hoşlanmaz. Değerli vaktinizi kıyafet gibi pek önemi olmayan parçalara ayırmayın. Gezin eğlenin.

ÇOCUK GİBİ DAVRANMAK

Bebek gibi konuşmak ve çocuk gibi davranmak, mızmızlanmak 5 yaşınızda kaldı. Artık büyüdüğünüzü ve kendi ayaklarınızın üzerinde bağımsız bir şekilde durabildiğinizi göstermelisiniz bu sizi güçlü ve çekici yapar.

KAVGAYA YATKIN, ARGO VE KÜFÜRLÜ KONUŞMA

Kendinizi çevreye karşı argo ve küfürlü konuşarak kanıtlayamazsınız. Sevdiğiniz insanla dolaylı yollardan konuşup, iğneleyici laflar yerine rahatsız olduğunuz konuyu direkt söylemeniz daha yerinde bir hareket olacaktır. Küfür etmek bir marifet değildir. Daha sakin olun.

DİĞER İNSANLARI HOR GÖRMEK VE AŞAĞILAMAK

Siz hiç kimseden daha üstün değilsiniz. Daha kibar olun ve ince düşünün. İnsanlara yardım edin. Maneviyatınız içinde çok önemli olan bu davranışlar erkekler tarafından daha çekici bulunur.

AŞIRI BAĞIMLI DAVRANIŞLAR

İlişkinize ve sevdiğiniz insana karşı sadakatinizle aşırı bağımlılığı karıştırmayın. Aşırı bağımlılık bir hastalıktır. Sırf o kişiye alıştığınız ve onsuz kendinizi güçsüz hissettiğiniz için onunla birlikte olmayın. Bu bir nevi yalan söylemektir ve erkekler yalancı kadınlardan da hoşlanmaz.

DEDİKODU YAPMAK

Başkalarının arkasından konuşmak çok ayıptır. Kendinize saygınızı da yitirmenize sebep olan bu davranış, erkeklere çok itici gelir. Gerçeklikten uzak, başkalarını çekememek gibi kötü bir huy edinmiş hem size, hem ilişkinize, hem de çevrenize zarar vermiş ve yalan söylemiş olursunuz. Erkekler dedikodu yapan kadınlardan hoşlanmazlar.