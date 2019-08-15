Erkekler en çok bu tarz kadınları çekici buluyor...

Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu davranışlar sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu davranışlardan bazıları sizleri şaşırtabilir. Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu davranışlar genelde doğallık barındırıyor. Yapaylığın ve estetik kaygıların arttığı çağımızda erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu davranışlardan bazılarına yakından bakalım…

İŞTE ERKEKLERİN KADINLARDA ÇEKİCİ BULDUĞU DAVRANIŞLAR

Erkeklerin kadınlarla ilgili çekici bulduğu her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir de aşağıdaki listeye göz atın deriz.

KORKU DOLU HALLERİ

Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu en tuhaf şeylerden biri şüphesiz korkudur. Bir erkek kadınının korkmasını mı ister? Tam olarak değil. Ama arada sırada ufak şeylerden ürkmesi onun öne çıkması ve kahramanı oynayarak kadınını rahatlatması anlamına gelir ki bu da egolarını tatmin ediyor.

DARMADAĞINIK BİR HALDE TOPUZ

Bir diğer şaşırtıcı durum; erkekler genellikle kadınların kendileri için güzel görünmesini ve çaba harcamasını ister ama arada sırada dağınık halini görmek de hoşlarına gider. Çoğu erkek bunun kendilerine verilen bir şans olduğunu ve sevdiği kadını her haliyle bilmesine vesile olduğunu savunuyor. Makyajsız, şık olmadan ve fönsüz de karşısına çıkmayı deneyin hanımlar.

GÖZLÜK

Nedenini hala tam olarak bilemesek de erkekler gözlük takan kadınların çekici olduğunu düşünüyor. Yani sürekli kontak lens kullanmanız gerekmiyor hanımlar, arada bir örneğin evde beraber tv izlerken, gözlük takmaktan çekinmeyin.

KAMUFLAJ KIYAFETLERİ

İlginç ama erkekler sevdiği kadını kamuflaj kıyafetleri içinde gördüğünde, onu av arkadaşı olarak düşleyip bundan hoşlanabiliyorlar. Aslında temeli oldukça basit bir gerçeğe dayanıyor; erkekler kendileri ile ortak ilgi alanlarını paylaşan kadınları çekici bulur.

MAKYAJ YAPARKEN

Sevgilinizin sizi makyaj yaparken izlemekten hoşlandığını biliyor muydunuz? Bir kadının özenle ve başarıyla kendini güzelleştirmesi onları büyülüyor. Üstelik her kadının kendine has bir makyaj stili olduğunu keşfetmek de öyle.

AKSANLI KONUŞMA

Aksanı olan çoğu insan bundan çekinebilir, halbuki hafif bir aksan erkeklere oldukça ilginç ve çekici geliyor. Bunun şirin olduğunu düşünüp, özellikle de bazı kelimeleri tekrar tekrar telaffuz etmenizi isterlerse, şaşırmayın.

ÇATLAKLAR

Eğer bir anne iseniz ve sevdiğiniz adamın çocuğunu doğururken vücudunuzda çatlaklar oluştu ise bunlardan utanmanıza gerek yok. Çünkü onların nasıl olduğunu unutmayacak ve bebeğiniz dünyaya gelene kadar onu koruyup kollamak için vücudunuzun şekil değiştirmesine saygı duyacak ve hatta çekici bulacaklardır.

DÖVME

Kadınların kıvrımlı vücudunda çok güzel görünen bir şey varsa o da dövmedir. İnce işlenmiş, zarif bir dövme, özellikle sırt, kuyruk sokumu veya bel bölgelerindeyse erkekler için oldukça çekici gelmektedir.