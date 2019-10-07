Kadınlar için erkekleri etkilemenin 9 yolu!

DOĞAL OLUN

Karşınızdakini etkilemek için yapmacık tavırlardan, sahte gülüşlerden uzak durun. İlla o istiyor ve seviyor diye istemediğiniz bir şeyi yapmaya kalkmayın. Çünkü sahte davranışlarınız bir zaman sonra mutlaka anlaşılacak ve sizi itici bir duruma sokacaktır. Kendiniz olun ve onu samimiyetinizle etkileyin.

GÜLÜMSEYİN

Gülüşünüz imzanız gibidir. Ne kadar kibar, hoş bir gülümseme ile karşınızdakine yaklaşırsanız o kadar etkileyici olursunuz.

BAKIMLI VE GÜZEL OLUN

Güzellik konusu elbette ki görecelidir. Fakat bakımınıza zaman ayırıp, kıyafet seçiminizdeki önemle karşınızdakini mutlaka etkilersiniz ve onun gözüne güzel görünürsünüz. Bunu unutmayın. Erkekler görünüşüne önem veren kadınları çok beğenirler. Siz de eğer etkileyici olmak istiyorsanız bakımınıza ve dış görünüşünüze önem verin. En önemlisi temiz olun.

ABARTILI ŞEYLERDEN KAÇININ

Etkileyici olmak için girilen yoğun çabadan uzak durun. Sizi daha hoş göstersin diye yapacağınız makyajda aşırıya kaçmayın. Abartılı makyajlar, aşırı hareketli kıyafetler erkeklerin hoşlanmadığı şeylerin başında gelir. Sade ve şık olmaya özen gösterin.

YOĞUN İLGİ GÖSTERMEYİN

Mutlaka seviyor ve sevginizi göstermek istiyorsunuzdur. Ama burada dikkat! Dozunda sevgi gösterisi yapın. Aşırısı karşınızdaki erkeği şımartabilir veya onu bunaltabilir. Arada kaçın, her istediğine evet demeyin. Ondan gelecek ilgiyi bekleyin. Unutmayın ki kaçan kovalanır.

ÖZGÜVENİNİZ YÜKSEK OLSUN

Kendinizin farkında olun ve dik durun. Güzelliğinizin kıymetini bilin ve bunu erkek arkadaşınıza da hissettirin. Onu tam hayallerindeki kadın olduğunuza inandırın.

GİZEMİNİZİ KORUYUN

Her şeyinizi onunla paylaşmayın. Bırakın sizi merak etsin, sizin hakkınızda araştırmalar yapsın. İnanın bu duruşunuz onu size karşı daha çok çekecektir.

EĞLENCELİ OLUN

İkinizin hayatına da renk katacak, aklınıza kazınacak anılar yaşayın. Çekinmeden espriler yapın ve onu güldürün. Bütün bunlar ilişkinizin daha hoş bir hal almasını sağlayacaktır.

EVLİLİK GİBİ CİDDİ KONULARDA ISRARCI OLMAYIN

Aşırı ısrarcılık, yapılan en büyük hatalardan biridir. Karşınızdaki erkek veya kadın olsun bu durum bunaltıcı olabilir. Bunu düşünerek erkek arkadaşınızı hiçbir konuda zorlamayın. Özellikle nişan, evlilik gibi konularda ısrarcı olmayın. Ona zaman tanıyın. Bu partnerinizin daha istekli olmasını sağlar.