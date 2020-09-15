Erişte hamuru nasıl yapılır? İşte adım adım erişte tarifi ve malzemeleri

Kış hazırlıklarının başında erişte geliyor. Özellikle bu ay "Erişte hamuru nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Erişte malzemeleri arasında un, yumurta, tuz ve su yer alıyor. Evde kendiniz yaparak farklı soslarla da eriştelerinizi renklendirebilirsiniz. İşte ev yapımı eriştenin püf noktası ve erişte hamuru tarifi...



ERİŞTE İÇİN MALZEMELER

5 kilo un

15 yumurta

Su

Bir miktar tuz

EV YAPIMI ERİŞTENİN YAPILIŞI

Oda sıcaklığında olan yumurtaları büyük bir kabın içine kırın. Sonrasında unu ilave edin ve karıştırın. Ardından kıvama göre suyunu ve tuzunu ekleyin. Elinize yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamuru üzerine nemli bir bez örterek ılık bir yerde birkaç saat dinlendirin.

Hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırıp un serptiğiniz düz bir yüzey üzerinde oklavayla dilediğiniz kalınlıkta açın. Çok kalın olmamalı ya da ince olmamalı.

İsteyenler sacda pişirerek de yapabilir. Yufkaları temiz örtüler üzerine serip birkaç saat kurutun. Kuruyan yufkaları üst üste dizip iki parmak genişliğinde şeritlere ayırın.

Bu şeritlerden yarım santimetre genişliğinde parçalar kesin. Hem görünüm hem de pişirme açısından kolaylık olması için hepsini aynı boyda kesmeye özen gösterin.

Kestiğiniz yufkaları elinizle karıştırarak üzerinde birikmiş fazlalık unu alın. Erişteleri yeniden temiz örtülerin üzerine alıp 2-3 gün boyunca kurutun.

Serin ve güneş almayan bir yerde bez torbalarda saklayın. Kışlık erişteniz hazır, afiyet olsun.

ERİŞTENİN PÜF NOKTASI

Unu eleyerek kullanmak

Hamuru iyi yoğurmak

Yufkaları çok ince açmamak

Yufkaları pişirirken kurutmamak



