Erişte aşı nasıl yapılır? Tarifini çok beğeneceksiniz

Erişte Aşı’nı vereceğimiz tarifle evde yapmanız mümkündür. En az Erişte Aşının kendi yöresinde yalpanı kadar lezzetli olacağına eminiz. Erişte aşının lezzetinden dolayı sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle , dostalrınızla toplandığınız sofralarda da erişte aşı yapmak oldukça güzel bir seçim olacaktır. Misafirleriniz de bu lezzete bayılacaklar buna eminiz. Erişte Aşı içeriği nedeniyle aynı zamanda tok tutan bir yemektir.

ERİŞTE AŞI (KARS)

• 1 kahve fincanı nohut

• 1 çay fincanı yeşil mercimek

• 1 soğan

• 1 havuç

• 1 patates

• 2 domates

• 45 gr tereyağı

• 1.5 litre sıcak su

• 150 gr hazır erişte

• Taze ya da kurutulmuş reyhan

• Kekik ya da nane

ERİŞTE HAMURU İÇİN

• 1 su bardağı un

• 1 kahve fincanı su

• 1 tutam tuz

1. Nohutları akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip haşlayın ve süzün. Mercimeği yıkayıp haşlayın ve süzün.

2. Soğan, domates, patates ve havucu temizleyip küp küp doğrayın. Bir tencerede tereyağını kızdırıp soğanı kavurun.

Domatesi ilave edip birkaç dakika pişirin. Havuç ve patatesi ilave edip tuz serpin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin.

3. Sıcak su, nohut ve mercimeği ilave edin. Ara ara hızlıca karıştırarak 20 dakika daha pişirin.

4. Unu hamur yoğurma kabına alın. Tuz serpip harmanlayın. Suyu ilave edip sert kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru unlanmış tezgâhın üzerinde merdaneyle açın. İnce şeritler şeklinde kesip erişteyi hazırlayın.

5. Erişteyi tencereye ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Taze ya da kurutulmuş reyhanı ilave edip tencereyi ocaktan alın. Çorbayı servis kâselerine paylaştırın. Kekik ya da nane serpip sıcak olarak servis yapın.