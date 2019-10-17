Erikli yaprak sarması nasıl yapılır? İşte tarifi

Erikli Yaprak Sarması, isteğe göre kuru erikle de yapılabilmektedir. Erikli yaprak sarması yapmak için malzemeler; taze asma yaprağı, yeşil can erik, kuru soğan, nane, dereotu, maydanoz, pirinç, dolmalık fıstık, kuş üzümü, pul biber, yenibahar, domates ve biber salçası olarak sıralanabilir. Asma yaprağının birçok faydası bulunduğundan ve yemeğin içeriğinin oldukça zengin olmasından dolayı Erikli Yaprak Sarması sağlık açısından oldukça faydalı bir yemek olma özelliği göstermektedir.

YEŞİL ERİKLİ YAPRAK SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr taze asma yaprağı

• 1 kase yeşil can erik

• 2 adet orta boy kuru soğan

• 1 tutam taze nane, dereotu, maydanoz

• 2 su bardağı pirinç

• 1 çay bardağı riviera zeytinyağı

• 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık ve kuş üzümü

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, yenibahar, toz şeker

• 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası

• 4 su bardağı su (dolma için )

ÜZERİNİN SOSU İÇİN

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 3 yemek kaşığı su

• Yarım çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kuru nane

• 1 diş rendelenmiş sarımsak

YEŞİL ERİKLİ YAPRAK SARMASI TARİFİ YAPILIŞI

Taze yaprakları düz bir tencereye koyalım. Üzerini aşacak kadar su koyalım, yapraklar çok az rengi değişip haşlansın. Hemen süzgüye alıp soğuk suyun altına tutalım. Diğer tarafta tavaya yağı koyalım. Yemeklik doğranmış kuru soğanı koyalım, 2 dk çevirelim. Salçaları ekleyelim, 2 dk onları kavuralım yıkayıp ılık tuzlu suda beklettiğimiz pirinçimizi süzüp ekleyelim. Kuş üzümü, dolmalık fıstığı, tuzu, şekeri ve baharatları koyup tekrar karıştıralım. Pirinçlerin suyu biraz çekmesini bekleyelim, ocağın altını kapatalım. Kıyılmış maydanozu, naneyi, dereotunu katarak karıştıralım. Düz bir tencerenin içine asma yapraklarını sıralayalım, erikleri sıralayalım. Tekrar 2-3 adet asma yaprağı koyalım. Tezgahın üzerine yaprağın parlak tarafı dışarı gelecek şekilde koyalım.. 1 tatlı kaşığı sarma içinden içine koyup iki ucunu içeri toplayarak düzgünce dolma şeklinde saralım. Tenceremize güzelce dizelim, porselen tabağı ters çevirip yaprak sarmaların üzerine kapatalım. 2 bardak sıcak su koyduktan sonra çok kısık ateşte 1 saat pişirelim. Sarmalarımızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine sosu için olan malzemeleri kızdırıp yaprak sarmanın üzerine gezdirelim, afiyet olsun. Eriklerle servis tabağını süsleyelim.