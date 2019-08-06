Ergenlik dönemi ile ilgili merak edilen ipuçlar!

ERGENLİK DÖNEMİNE GEÇİŞ

İkinci çocukluk, diğer adıyla ilkokul dönemi, 7-11 yaşlarını kapsayan yıllardır. İlkokula başlamış çocuk, artık dış dünya ile daha iç içedir. Sosyal ilişkiler kurmaya ve ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamaya başlar. Bu dönemin son yılları, çocuğun hayatında büyük önem taşıyacak olan ergenlik dönemdir. Çocukluk döneminde yavaşlayan bedensel büyüme tekrar hızlanır ve sonuçta yetişkinlik düzeyine ulaşır. Ergenlik dönemi, kız çocuklarında genellikle 10-11 yaşlarında başlayıp 15-17 yaşlarında sona ererken erkeklerde 11-12 yaşlarından 16-17 yaşlarına kadar devam eder. Bu yaş oranları, genetik ve çevre faktörlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Ergenlik dönemindeki genç, birçok fizyolojik ve psikolojik değişimler geçirir. Öncelikle, fiziksel açıdan gözle görülür bir değişim meydana gelir. Çocukluk döneminden çıkıp erişkinliğe doğru yol alan geçte boy uzaması ve kilo artışı görülür. Ergenlik döneminin sonunda bireyin boyu belirlenmiş olur. Erkekler kas dokusu oluştururken kızlar daha çok yağ dokusu oluşturur. Bu, hızla değişen vücut şekilleri çokça yakınmalara neden olur. Kızlarda göğüsler belirginleşir ve her iki cinsiyette de hormonların etkisiyle koltuk altı ve cinsel bölgelerde tüylenme başlar. Bunun dışında hızla artan sivilceler bir problem haline gelir. Son olarak, iki cinsiyette üremeye hazır hale gelir. Bu fizyolojik değişimler gencin psikolojisini büyük oranda etkiler. Yeni bedenlerinde kendine güven zorlaşır. Ne yetişkin ne de çocuk olan genç kimlik arayışındadır. Hızlı duygusal değişimler gösterir. Ergenlik döneminde çalkantılı bir süreç geçiren gencin başta ailesinin olmak üzere çevresinin tutumu çok önemlidir.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENCE NASIL DAVRANILMALI?

Boşluğa düşmüş genç, kim olduğu, nerede olduğu ve geleceği hakkında sorular sorar. Bunları cevaplamak oldukça güçtür. Kendine ve bedenine güven kazanması için çevre faktörü önemlidir. Anne ve babalar, ergenlik dönemindeki gençlere olumlu davranmalı ve rahat hissetmeleri için uygun koşullar sağlamalılardır. Bu süreçte olanları ve olacakları sakin ve açıkça anlatmalılardır. Gencin kendini dışarı vurabilmesi ve rahatlaması için sevdiği aktivitelere yönlendirilmesi iyi olabilir. Bunun yanı sıra, bağımsızlaşmaya başlayan gence kendi kararlarını verme fırsatı verilmeli ve çok sıkı bir tutum içinde olunmamalıdır. Gerektiğinde ruhsal sorunlar ile başa çıkmak için okul rehberleri veya psikologlardan yardım alınabilinir. Gence karşı yanlış tutumlar, gencin çevresini düşmanca görmesine neden olabilir. Ergenlik döneminde genç, arkadaş gruplarından da etkilenir. Okulda öğretmenler dikkatli olmalılardır. Son olarak sürecin önemini hatırlatmakta yarar var. Nede olsa genç, bu süreç sonunda olgunlaşıp yetişkin haline gelecektir.