Epson tuzunun bilinmeyen 7 faydası!

Epsom tuzunun popüleritesinin nedeni pek çok faydasının bulunmasıdır. Epsom tuzu, magnezyum sülfat olarak bilinmektedir. Magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Adını ilk keşfedildiği kasabadan yani İngiltere/Epsom kasabasından almaktadır. Kullanımı ve hazırlanması oldukça kolay olan epsom tuzu, cilde biz kozmetik gibi uygulanabilmektedir. Epsom tuzunun tadı acı olduğundan yemeklerde kullanılmamaktadır.

EPSOM TUZU NEDİR?

Epsom tuzu az önce de bahsettiğimiz gibi magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Adından farklı olarak bir sofra tuzu değildir. Yemeklerde tadı nedeniyle kullanılmaz. Ancak kimyasal yapısının benzemesiyle tuz ismini almıştır. Tablet tuzuna benzemektedir ve suda çözündüğünden “banyo tuzu” olarak da adlandırılmaktadır. Tadı oldukça acı ve tatsızdır. Yüzyıllardır bu tuz, kabızlık, uykusuzluk ve fibromiyalji gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Epsom tuzunun faydaları tamamen içinde bulunan magnezyuma atfedilmektedir. Epsom tuzu eczanelerde ve çoğu ilaç deposunda bulabilir.

NASIL KULLANILMAKTADIR?

Epsom tuzu, genellikle suda çözündürülerek kullanılmaktadır. Suya atıldığında magnezyum ve sülfat iyonlarını çözüp bırakmaktadır. Buradaki ana amaç Epsom Tuzunun içeriğindeki yararlı minerallerin deriden absorp edilip fayda sağlaması, tedavi etmesidir. Cilde bir kozmetik olarak uygulanabilir ve de müsil olarak ağızdan da alınabilir.

EPSOM TUZUNUN FAYDALARI

UYKU VE STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uyku ve stres yönetimi için magnezyum seviyesi insan vücudunda çok büyük bir önem arz etmektedir. Magnezyum eksikliği bulunan insanlarda uyku düzensizliği ve yetersizliği saptanmıştır. Ancak magnezyumun da fazlasının zarar olduğu unutulmamalıdır. Epsom tuzu, sıcak suda çözündüğü zaman cilt tarafından emilmektedir. Tuzdaki magnezyum serotonin salgılanmasını arttırır ve böylece beyne rahatlama sinyalleri gönderilir. Ayrıca hücrelerde ATP üretimini arttırdığı için enerji düzeyinizin de artmasını sağlar. Epsom tuzu ile haftada 3 defa banyo yapmak sizi daha iyi gösterecektir ve enerji verecektir. Magnezyum iyonları rahatlama sağlar ve böylece rahatsızlıklar da azalırlar. Uykuyu iyileştirir, konsantrasyonu arttırır, kaslara yardımcı olur ve sinirlerin doğru çalışmasını sağlarlar.

SİNDİRİME İYİ GELİYOR

Haberimizin başında da epsom tuzunun kabızlığa ve sindirim sıkıntılarına iyi geldiğinden bahsettik ayrıntılı olarak incelemek gerekirse magnezyum, bağırsak hareketlerini destekler, kolona su çektiği için yardımcı olur.

AĞRILARA İYİ GELİYOR

Epsom tuzu ağrıların azaltılması için doğal bir çözümdür çünkü kaslara, bronşiyal astıma iyi gelir, inflamasyonları, migren ve baş ağrılarını azaltır. Ayrıca doğum sonrası kesiklerin iyileşmesinde de kullanılmaktadır. Epsom tuzunu sıcak suyla karıştırarak bir macun elde edebilir ve bu karışım ağrılı bölgelere sürülebilir.

KAS VE SİNİRLERE YARDIMCI OLUR

Burkulma ve yaralanmaları tedavisinde kullanılır ve kasları gevşemesine yardımcı bir tedavi aracıdır. İki bardak epsom tuzu eklenen suda 10 dakika beklenir.

TIRNAK MANTARLARINI VE AYAK KOKUSUNU GİDERME

Ayaklar bir bardak epsom tuzu eklenen ılık suda bekletilir. Bu sayede hem ayak bakımı yapılır hem de genel bir rahatlama sağlanır.

BEDENDEKİ ENFEKSİYONU GİDERMEK İÇİN KULLANILIR

Bedendeki enfeksiyonu gidermek için bir şifa kaynağıdır. bir kaba su doldurularak içine 3 yemek kaşığı Epsom tuzu eklenir. Bu suda ayaklar 30 dakika bekletilir. Suyun sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur, suyun sıcaklığı ayakların dayanabileceği kadar sıcak olmalıdır.

DERİ DÖKÜNTÜLERİNE İYİ GELİR

Deri döküntüleri için, bir yemek kaşığı zeytinyağı ile bir tatlı kaşığı Epsom tuzunu karıştırarak ıslak deri bu karışımla ovulur ve durulanır.