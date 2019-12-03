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  3. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? İşte yanıtı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir? İşte yanıtı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi nedir" İşte yanıtı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü merak ediliyor. Dünya Engelliler Günü her sene bu tarihte evrensel bir gün olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı günde dünyanın her yerinde özel programlar düzenleniyor. Haberimizin devamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili merak edilen detayları bulabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dünyanın dört bir tarafında özel programlarla anılıyor. Vatandaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemini araştırıyor. Haberimizin devamında Dünya Engelliler Günü ile ilgili merak edilen detayları bulabilirsiniz.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.


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