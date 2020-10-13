Kıymalı lahana sarması tarifi! Lahana sarmasının püf noktası

Kıymalı lahana sarması tarifi nasıl? sorusunun cevabı "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler tarafından merak ediliyor. Lahana sarmasının püf noktası lahanayı güzel haşlamak ve içini güzel yoğurmaktır. İşte en kolay kıymalı lahana sarması tarifi...



KIYMALI LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 büyük lahana

1 su bardağı pirinç

300 gr kıyma

Bir demet maydanoz

2 domates

1 kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz.

1 çay bardağı sıvı yağ

KIYMALI LAHANA SARMASI YAPILIŞI

Lahanalar derince bir tencereye sıcak su koyarak haşlayın.

Bu süreçte soğanları minik minik doğrayın. Ardından kıyma ve diğer iç malzemeleri güzelce yoğurun.

Lahana yapraklarının orta kısmı sert oluyor, yaprağı sarmak için yaydığımızda parmağımızla bastırarak sert kısmı yumuşatabilirsiniz.

Yaprakların içine harç koyun ve kenar uçları harcın içine döndürülerek sarın. Harcı çok doldurmayın, çünkü pirinçler pişince şişecek.

Pişirme tenceresine dizin üzerine hafif tuz serpin, salçalı su hazırlayın ve üzerine dökerek pişirin. İsteyenler sumak da ekleyebilir. Lahana sarması hazır. Afiyet olsun.