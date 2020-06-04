Enerji veren zencefilli smoothie tarifi! Kolay smoothie tarifi
Enerji veren sağlıklı kolay smoothie tarifleri merak ediliyor. Özellikle içinde zencefil, keten tohumu ve limon suyu bulunan smoothie tarifleri araştırılıyor. İşte vücuda iyi gelen ve enerji veren zencefilli smoothie tarifi…
Enerji veren zencefilli smoothie tarifleri merak ediliyor. İçinde yok yok diyebileceğiniz bir smoothie tarifi arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Alem Dergisi’nde yer alan smoothie tarifi içindeki faydalı baharat ve sebzelerle vücudu ayağa kaldırıyor. İşte zencefilli smothie tarifi ve malzemeleri…
ZENCEFİLLİ SMOTHİE TARİFİ MALZEMELER
Yarım demet semizotu
Küçük bir parça taze zencefil
1 kahve fincanı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı keten tohumu
2 adet salatalık
2 adet kivi
¾ bardak ilikli kemik suyu
1 bardak su
1 adet muz
1 limon kabuğu rendesi
Yarım limon suyu
¼ çay kaşığı tuz
ZENCEFİLLİ SMOTHİE TARİFİ YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir arada rondodan geçirin.
İçeceğiniz hazır. Afiyet olsun!