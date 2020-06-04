Enerji veren zencefilli smoothie tarifi! Kolay smoothie tarifi

Enerji veren zencefilli smoothie tarifleri merak ediliyor. İçinde yok yok diyebileceğiniz bir smoothie tarifi arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Alem Dergisi’nde yer alan smoothie tarifi içindeki faydalı baharat ve sebzelerle vücudu ayağa kaldırıyor. İşte zencefilli smothie tarifi ve malzemeleri…

ZENCEFİLLİ SMOTHİE TARİFİ MALZEMELER

Yarım demet semizotu

Küçük bir parça taze zencefil

1 kahve fincanı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı keten tohumu

2 adet salatalık

2 adet kivi

¾ bardak ilikli kemik suyu

1 bardak su

1 adet muz

1 limon kabuğu rendesi

Yarım limon suyu

¼ çay kaşığı tuz

ZENCEFİLLİ SMOTHİE TARİFİ YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir arada rondodan geçirin.

İçeceğiniz hazır. Afiyet olsun!