En sık tercih edilen huzurlu tatil yerleri

Şehir hayatı, iş stresi ve hayat telaşesi nedeniyle bunalıyor ve psikolojik ola-rak yıpranıyoruz. Aynı zamanda bu tempo pek çok fiziksel rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Sonbaharın baş-ladığı, kış mevsiminin de yaklaştığı şu günlerde termal otellerde şifalı sularla tazelenmek için keyifli bir tatilin tadını çıkarmaya ne dersiniz? İşte ister günübirlik ister konaklamalı gidebileceğiniz kaplıca rotaları…

Salihli Kurşunlu Kaplıcaları: Manisa Salihli’deki Kurşunlu Kaplıcaları, termal tatil için ideal merkezlerden biri. Muhteşem doğasının da görülmeye değer olan kaplıca ve çevresi ziyaretçiler tarafından piknik yapmak için de tercih ediliyor.

Bursa Oylat Kaplıcaları: Bursa İnegöl’de yer alan Oylat Kaplıcaları, romatizma, böbrek rahatsızlıkları, eklem ağrıları ve daha birçok hastalığa iyi gelen sularıyla meşhur. Ayrıca bölgede bulunan şelaleyle bahar aylarında doğa fotoğrafçıları ve piknikçiler tarafından popüler bir destinasyon haline geliyor.

Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları: Uşak Banaz’da yer alan Hamamboğazı Kaplıcaları, ülkemizin kaynak bakımından ne kadar zengin olduğunun bir kanıtı. Kaplıcada bulunan üç ayrı su; Kara Kız, Sarı Kız ve Gazoz olarak isimlendirilmiş ve birçok şifalı maden içeriyor.

Artvin Otingo Kaplıcası: 300 yıllık bir şifa kaynağı… İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan kaplıca, Otingo Ormanları Ilıcası olarak da biliniyor. Konaklama tesisiyle ayrı bir fırsat sunan kaplıcanın suları, romatizma ve halsizliğe iyi geliyor.

Çanakkale Hıdırlar Kaplıcası: Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nde yer alıyor. Antik çağda şifa bulmak için kullanıldığı bilinen kaplıca suyunun sıcaklığı 73 derece. İçeriğindeki kükürt nedeniyle suyunun içilmediği kaplıcada sadece banyo yapabiliyorsunuz.

İZMİR BADEMLİ ILICASI

İzmir-Dikili’nin az bilinen cennet köşelerinden Bademli Köyü’nde yer alan ılıca, antik dönemden kalma özelliğiyle ön plana çıkıyor. İsmini de bulunduğu köyden alan ılıca Dikili’ye yalnızca 3 kilometre uzaklıkta.

ANKARA AYAŞ KAPLICALARI

Başkent ve çevresinde yaşayanlar tarafından daha çok kış aylarında tercih ediliyor. Bölgede fizik tedavi ve iyileştirme merkezi de bulunan kaplıcanın romatizma, böbrek, mide gibi birçok rahatsızlığın tedavisine iyi geldiği biliniyor.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Denizli’de yer alan ve termal tatil denince akla ilk gelen yer şüphesiz burası… Bembeyaz görünümüyle yerli-yabancı pek çok turistin ilgisini çekiyor. Bu görünümünü travertenin yapısında bulunan kireç çözeltisine borçlu… Pamukkale, eski çağlardan beri tedavi edici özelliği sayesinde sayısız ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

TERMAL SULARIN SAĞLIĞA YARARLARI

Termal suların içerisinde bulunan çözünmüş ve çözünmemiş haldeki mineral tuzlar ve elemenler bu suları tam bir şifa kaynağına dönüştürüyor. Pek çok farklı hastalığa oldukça iyi gelen termal sular, termal tatilleri oldukça sağlıklı bir tatil seçeneği haline getiriyor. İşte termal suların faydaları:

- Normal sulardan daha fazla mineral içeren bu sular cildin doğal dengesine kavuşmasına yardımcı olur.

- Hücre metabolizmasını hızlandırır, çevreden gelen zararlı toksinlerin deriden atılmasını sağlar.

- Cilt hastalıklarında da birçok faydası olan termal suların egzama, akne, nörodermit gibi birçok cilt rahatsızlığına olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir.

- Termal sular içme ve banyo tedavileri başta olmak üzere pek çok farklı tedavide kullanılır. Bu suların bulunduğu ortamlarda meydana gelen nemli ve buharlı hava üst solunum yollarını rahatlatarak temizler.

- Termal sular yapısında bulunan karbondioksit sayesinde kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

- Solunum yoluyla kalbin daha sağlıklı ve sakin çalışmasına katkıda bulunur.

- Romatizmal hastalıklar için de yarar sağlayan termal sular, doktorlar tarafından pek çok hastaya tavsiye edilmektedir.