En sağlıklı yemek pişirme yöntemleri

Ramazanda sağlıklı pişirme önerileri merak ediliyor. Sahurda susuzluğu gideren besinler nelerdir? Tok tutan yemekler nedir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kızartmayı kesinlikle önermeyen uzmanlar bu süreçte haşlama türü yemekleri ve protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyor. İşte size sağlıklı pişirme önerileri:

1. Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

2. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.

3. Doğranan sebzeler bekletilmeden pişirilmelidir.



4. Yeşil yapraklı sebzelerin su oranı oldukça yüksektir. Sebzeler mümkün olduğunca kısa sürede, susuz veya çok az su ile pişirilmelidir. Sebzeler haşlanıp, suyu dökülmemelidir.



5. Patates kabuğu içinde pişirilmeli ve sonra soyulmalıdır. Kabuğun önceden soyulması gerekirse, patates bekletilmeden sıcak ortama konmalıdır.

6. Et için en iyi pişirme yöntemi üzeri kapalı olarak kendi nemi ya da domates gibi sulu besinlerle ve orta altı sıcaklıkta pişirmedir.