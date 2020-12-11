En kolay yılbaşı kurabiye tarifleri! Yılbaşı kurabiyesinin püf noktası

Yılbaşı kurabiye tarifleri denilince akla ilk gelen rengarenk şekerlerle donatılmış kurabiyeler oluyor. Doğrusu bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Kurabiye hamuru tarifi bizden süslemesi sizden. Yılbaşı kurabiyelerinizi ister sevdiğiniz çikolatalarla süsleyin ister renkli pasta boncuklarıyla süsleyin. İşte en kolay yılbaşı kurabiyesi tarifleri ve malzemeleri...



YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN MALZEMELER



2,5 su bardağından bir parmak fazla un

200 gram tereyağı

1 adet yumurta

100 gram pudra şekeri

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

Üzeri için:

Renkli pasta boncukları

Çeşitli şekerlemeler

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşı kurabiyesi için aslında tek ihtiyaç olan biraz sevgi biraz da motivasyon. Öncelikle, derin bir kabın içine oda sıcaklığındaki tereyağını koyun. Yılbaşı kurabiyesinin püf noktası tereyağının ve yumurtanın oda sıcaklığında olmasıdır. Üzerine pudra şekerini ve limon kabuğu rendesini ekleyip yoğurun. Sonra yumurta, vanilya ve unu da azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edin. Kulak memesi yumuşaklığındaki hamuru, 20-25 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamuru tezgahın üzerinde açın. Bir çay bardağı ağzı ye da kurabiye kalıpları yardımıyla hamurdan çeşitli şekiller çıkarın. Üzerini renkli pasta boncukları ve şekerlemelerle süsleyin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine yılbaşı kurabiyelerini aralıklı olarak yerleştirin.

180 derecede ısıtılmış fırında üstleri hafif sararıncaya kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduğunda servise hazırlayabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ VE TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ MALZEMELER



2,5 su bardağı bardağı un

2 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Yarım paket kabartma tozu

Çay kaşığı ucuyla tuz

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 büyük yumurta

Süsleme;

Beyaz şeker hamuru

Renkli süs şekerlemeleri

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYE TARİFİ



Zencefilli yılbaşı kurabiyesi için önce oda sıcaklığında olan yumurta, tereyağı ve diğer malzemeleri yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirdikten sonra istediğiniz şekilleri verin ve süsleyin. Ardından yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkan kurabiyeler soğurken üzeri için royal, çikolata sosu gibi birçok şey hazırlayabilirsiniz. Süslemek size kalmış. Afiyet olsun...