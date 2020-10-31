En kolay İskender sosu tarifi

Evde İskender sosu bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritilerek yapılır. Eritilen tereyağı ile 2 yemek kaşığı domates salçasını kavrulur. Salçanın içine toz biber, karabiber ve kekik eklenir. "Evde İskender sosu nasıl yapılır?" sorusunun detaylı yanıtı haberimizde...



İskender kebabı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Bu yemeğin en önemli püf noktası ise kullanılan İskender sosu. Peki, evde İskender sosu yapmak mümkün mü? İşte tereyağı ve baharatın lezzetini buluşturan evde İskender sosu tarifi...

İSKENDER KEBAP SOSU MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet bayat pide

Yoğurt

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kekik

Tuz

İskender kabap için 400 gram dana eti

İSKENDER KEBAP SOSU YAPILIŞI

İskender kebap sosunu hazırlamadan önce kebabımızın en önemli maddesi olan dana etini ince ince döner şeklinde doğruyoruz. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyup ince ince doğradığımız dana etimizi koyuyoruz. Etlerimiz suyunu çekince tuzunu atıp kızartıyoruz. Etimiz piştikten sonra pidelerimizi alıp küp küp doğrayıp servis yapacağımız kaba koyuyoruz. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra İskender kebap sosunu hazırlamaya başlayabiliriz.

Evde İskender sosu için bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritilerek yapılır. Eritilen tereyağı ile 2 yemek kaşığı domates salçasını kavrulur. Salçanın içine toz biber, karabiber ve kekik eklenir. Salçayı akıcı kıvama getirmek için bir su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz.

Sosumuz kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. İskender kebap sosumuz hazırlandıktan sonra küp küp doğranmış pidelerin üzerine gezdiriyoruz. Sosunu döktüğümüz pidelerin üzerine de kızarttığımız etlerimizi koyalım. Son olarak hazırlanan tabağın kenarına yoğurdunu ekleyelim. Kalan iki yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine kırmızı toz biberimizi atıp iskender kebabımızın üzerinde gezdirelim, sıcak servis edelim. Afiyet olsun.