En iyi turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır? Turşuda sirke nasıl kullanılır?

Turşu her zaman sevilerek tüketiliyordu. Ancak bu sene koronavirüsten dolayı hem turşuya hem de turşu suyuna talep arttı. Peki, en iyi turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır?

DHA'da yer alan habere göre hem damakları şenlendiren hem de sağlığı koruyan turşu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.



Lahana, salatalık, acur, biber, yeşil domates, kırmızı lahana gibi sebzelerini yanında yaban eriği, ayva ve elma gibi pek çok meyvenin de turşusu kuruluyor.

Uzmanlar kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketimin önemini vurguluyor. Peki, en iyi turşular nasıl hazırlanıyor?

KAÇ ÇEŞİT TURŞU VAR?

Babasıyla başladığı meslekte 60 yıldır turşu dükkanı işletmeciliği yapan İbrahim Türksever (80), turşu çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Turşu, en çok kışın talep görüyor. Yazın, yazlık yerlerde oteller ve restoranlarda yoğun satışlar oluyor. Koronavirüs döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda. 80- 90 çeşit turşumuz mevcut. Bunların içerisinde meyve turşularımız da var. Örneğin elma, armut, şeftali ve kabak turşumuz var. Her türlü sebze ve meyvenin turşusu mevcut. Çam kozalağının bile turşusu var. Diyeceksiniz ki çam kozalağı yenir mi? Yenmez ama biz onun suyunu aromasından faydalanıyoruz."

LİMON MU SİRKE Mİ?

Turşu yaparken sirke ve limon kullanımından bahseden Türksever, turşuda limon ve sirkeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Limonla olan sebzeler vardır, sirkeyle olan sebzeler vardır. Bunlar değişik şekilde turşu kurulur. Limon daha ziyade salatalık, lahana, biberde kullanıyoruz. Patlıcan turşularında ise sirke kullanıyoruz. Daha başka ufak tefek sirke kullandığımız sebzelerimiz var ama özellikle biz limonu tercih ediyoruz."

Minür Özkul ile Adile Naşit'in başrolünü oynadığı, turşu suyunun sirkeden mi limon suyundan mı olacağı yönünde kavgasını ettiği o meşhur tartışmanın hatırlatılması üzerine İbrahim Türksever, ‘Ben tercihimi limondan yana kullanıyorum.” dedi.