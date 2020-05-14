En hızlı yapılan mozaik pasta tarifi Mozaik pastanın püf noktası ve malzemeleri

Mozaik pasta tarifi iftarda soğuk pasta türü tatlıları sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. Bisküvi ve çikolatanın bir araya gelmesiyle oluşan mozaik pastanın yapılışı oldukça kolay. Küçüklükten beri sevilen klasik pastalar arasında yapılan mozaik pasta hem pratik hem de hafif bir tatlıdır. Mozaik pastanın püf noktası tereyağı ile malzemeleri iyice karıştırmak ve bisküvileri çok ufaltmamaktır. İşte iftara en hızlı yapabileceğiniz kolay mozaik pasta tarifi ve malzemeleri…

MOZAİK PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1.5 çay bardağı tozşeker

100 gr tereyağı

1.5 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

2 paket pötibör bisküvi

Mozaik Pasta üzeri için

150 gr bitter çikolata

1 çay bardağı krema

İsteğe göre iri dövülmüş Antep fıstığı

MOZAİK PASTANIN YAPILIŞI

Öncelikle hızlıca bisküvileri elinizle parçalayın. 100 gram tereyağını yakmadan eritin. Eriyen yağın içerisine uygun ölçülerde şeker, süt ve kakaoyu ekleyip yoğurun.

Önceden hazırladığınız bisküvi parçalarını ocaktaki karışımın içine atarak karıştırmaya devam edin. Karışımı kelepçeli kek kalıbına aktarıp bastırın ve derin dondurucuda 3 saat bekletin.

Kremayı kaynatmadan ısıtın. Çikolatayı içine atın ve eriyinceye kadar karıştırın. Pastayı kalıptan çıkardıktan sonra çikolata sosunu üzerine dökün. Antep fıstığını kenarlarına ve üzerine serpiştirin.

MOZAİK PASTA SUNUM ÖNERİSİ

Mozaik pastanın içine meyve veya meyve kurusu da katabilirsiniz. Pastanızı çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.