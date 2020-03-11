Farklı aroma çeşitlerinde kolonyalar bulunuyor. Kolonya çeşitleri o kadar arttı ki bazen parfüm yerine de kullanılıyor. Yasemin çiçeğinden lavantasına kadar birçok kolonya çeşidi bulunuyor. Birçoğu içinse limon kolonyası hala popüler. Birçok insan virüse iyi gelecek kolonyaları araştırırken birçok insan da kolonya çeşitlerini merak ediyor. Peki, en güzel kokan kolonyalar neler? Haberimizin devamında kolonya çeşitlerini bulabilirsiniz.

LİMON

Yıllardan beri henüz yerini hiçbir kolonya alamadı diyebiliriz. Limon kolonyası misafir gelince, bayram ziyaretlerinde, hastane ziyaretlerinde en çok tüketilen kolonya çeşididir.

YASEMİN

Birçok insan Yasemin çiçeğinin nasıl koktuğunu bilir. Yasemin çiçeği, zarafeti ve sadeliği simgeliyor. Parfümü de bulunan bu çiçeğin kolonyası da piyasada mevcut.

LAVANTA

Lavanta denildiğinde akla ilk gelen rengi oluyor. Lavanta bahçelerinin esinliğini kolonyanızda hissetmeniz mümkün.

TÜTÜN



Birçoğuna göre tütün kolonyası ağır kokar. Ama tütün kolonyasını da seven belli bir kitle var.