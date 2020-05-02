En güzel Anneler Günü hediye önerileri Karantinada Anneler Günü hediyeleri

Anneler günü hediye arayışları büyük bir heyecanla başladı. Annesine hediye bakanlar “Anneler günü ne zaman? Anneler günü hediye önerileri nedir?” gibi soruların cevabını arama motorlarında sorguluyor. Bu sene ramazanın evde geçmesi bir yandan annelerden uzak olmak bir yandan derken biraz buruk bir Anneler Günü olacak. Bu nedenle karantina günlerinde alacağınız hediye motivasyon ve mutluluk açısından büyük bir öneme sahip. Birbirinden farklı Anneler Günü hediyelerini sizler için hazırladık. Annenize ne hediye alacağınıza karar vermediyseniz bu haberimiz tam size göre. İşte Anneler Gününe özel farklı ve en güzel hediye önerileri…

AKILLI TELEFON: Annem telefonu ne yapacak? Diye düşünmeyin. Zaten artık 50-75 yaş arası birçok anne akıllı telefon kullanıyor. Evde kaldığı şu süreçte sosyal ortamlarda olmak ona iyi gelecektir.

BAKIM ÜRÜNLERİ: Şimdiye kadar kendisi için bir şey almamış anneler veya kendine bakmayı seven anneler için bakım ürünleri iyi bir hediye olacaktır.

ALBÜM SETİ: Anneler fotoğraflara bakmayı sever. Biriken fotoğrafları düzenleyebileceği güzel bir albüm onu mutlu edebilir.

EV EŞYASI: Aslında ev eşyaları annelerin kişisel ihtiyacı değildir. Fakat kendilerini eve adadıkları için evde onun işini kolaylaştıran bir hediye aldıklarında mutlu olurlar. Bu eşyalar arasında örnek olarak kahve makinesi, hamur yoğurma makinesi, çay makinesi, tost makinesi veya başka bir mutfak eşyası olabilir.

HOBİ ÜRÜNLERİ: Genelde aile için fedakârlık yaptıklarından kendileri için özel bir hobi edinmeye hiç vakit bulamayan annelere harika bir fikir olacaktır. Örneğin; saksı çeşitleri, iğne iplik ve dikiş makinesi, resim çizme malzemeleri…

ENSTRÜMAN: Gençliğinde içinde kalmış ya da şimdi merak ettiği gitar, keman, ney gibi bir enstrüman varsa almanın tam zamanı. Çünkü artık online dersler var.

TEKSTİL ÜRÜNLERİ: Bazı anneler nevresim gibi birçok tekstil ürünü hayranı. Evdeki örtüleri bahar havasına dönüştürmek onları mutlu edebilir.

ÇİÇEKLER: Annelerin daha doğrusu kadınların en vazgeçilmezi saksı çiçekleri de popüler hediyeler arasındadır.