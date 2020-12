En güzel 10 yılbaşı filmi!

Yılbaşı filmlerini gözden geçirmeye ne dersiniz? Bazılarını kahkaha ile izleyebileceğiniz bazılarında kendinizi unutacağınız en favori 10 yılbaşı filmini bir araya getirdik. Patlamış mısırlar ve demlenmiş çaylarla 2020'ye veda ederken Netflix'in en güzel yılbaşı filmleri haberimizde...



Alem Dergisi'nin haberine göre en popüler 10 yılbaşı filmi şu şekilde sıralanıyor:

“THE PRİNCESS SWİTCH”



Şikago'da pastacılık yapan Stacy, Noel’den bir hafta önce kendisine tıpatıp benzeyen dünya güzeli Montenaro Düşesi Margaret ile karşılaşır ve ikili birkaç günlüğüne birbirlerinin yerine geçmeye karar verir. Bu küçük değişim sırasında Margaret Stacy’nin yakışıklı iş arkadaşına, Stacy ise Margaret’ın nişanlısı olan Prens’e aşık olur. Hiç umulmadık duygulara kapılınca hikâye değişiveriyor.

“THE PRİNCESS SWİTCH 2”



Serinin ikinci filminde, peri masalına Fiona’nın gölgesi düşüyor. Düşes Margaret’ın Montenaro'da tahta çıkıp Kevin ile zorluklar yaşamasının üzerine, sarı saçlı ve parti aşığı Fiona’nın gelmesi işleri daha da zorlaştırıyor. Günü kurtaransa, Stacey’nin ta kendisi oluyor. “The Princess Switch 2”nin başrollerinde yine Vanessa Hudgens ve Sam Palladio yer alırken, serinin ikinci filmine Ricky Norwood ve Lachlan Nieboer gibi isimler dahil oluyor.

“CHRİSTMAS WEDDİNG PLANNER”



Başrollerinde Jocelyn Hudon, Stephen Huszar ve Kelly Rutherford’un yer aldığı “Christmas Wedding Planner”, Kelsey Wilson adlı bir düğün planlamacısının maceralarına odaklanıyor. Kuzeninin Noel düğününü planlamakla görevlendirilen Kelsey’nin hayatına aniden giren yakışıklı özel dedektif tüm planları değiştiriyor. Kelsey, evlenen kişinin kendisi olacağından habersiz, kuzeninin düğününü tüm detaylarıyla organize ediyor.

“HOLİDAY İN THE WİLD”



Vahşi gibi gözükse de sevimli bir doğanın tam ortasında geçen “Holiday in the Wild”, alışık olduğumuz karlı yılbaşı manzaralarından biraz uzak. Manhatttanlı Kate oğullarının üniversiteden ayrılmasının ardından, morallerini yükseltmek amaçlı kendisi ve kocası için ‘İkinci bir balayı’ rezervasyonu yapar. Ancak kocası, Kate’e teşekkür etmek yerine aniden ilişkilerini sonlandırır. Bu kararın ardından solo safari için Afrika’ya giden Kate, kendini Zambiya'dan geçerken pilotu Derek Holliston'a öksüz bir bebek fili kurtarmasına yardım ederken bulur. “Holiday in the Wild” filminin başrollerinde “Sex and the City”nin Charlotte’u olarak tanıdığımız Kristin Davis’in yanı sıra Rob Lowe, John Owen ve Colin Moss gibi isimler yer alıyor.

“THE CHRİSTMAS CHRONİCLES”



“Evde Tek Başına” ve “Harry Potter” fimlerinin yapımcısı Chris Columbus ile “The Angry Birds Movie”nin yönetmeni Clay Kaytis’in imzasını taşıyan “The Christmas Chronicles”, Kate ve Teddy kardeşlerin Noel arifesinde, Noel Baba'yı videoya çekme planlarının beklenmedik bir maceraya dönüşmesini konu alıyor. Noel Baba’nın gelişini kızağında bekleyen çocuklar, Noel Baba’nın düşmesine sebep oluyor. Hatalarını telafi etmek ve Noel’i kurtarmak için bir gece boyunca Noel Baba ve elfleriyle iş birliği yapan Kate ve Teddy, Noel Baba’nın daha önce hiç tanık olmadığımız bir yüzünü gözler önüne seriyor. “The Christmas Chronicles”ın başrollerinde Kurt Russell, Darby Camp ve Judah Lewis yer alıyor.

“THE CHRİSTMAS CHRONİCLES 2”



Serinin ikinci filminde maceraya devam eden Noel Baba, Kate ve Teddy üçlüsünün Noel’i kurtarmasının üzerinden tam iki yıl geçiyor. Noel’i hiç istemediği şekilde geçiren Kate, kaçmaya karar veriyor. Ancak Belsnickel adlı gizemli bir baş belası, Kuzey Kutbu'nu yok edip Noel'i sonsuza dek bitirmeye kalkışınca Kate ve Jack kardeşler kendilerini yeni bir maceranın içinde buluyor. Serinin devamı olan “The Christmas Chronicles 2” kadrosuna, Goldie Hawn katılıyor.

“A CHRİSTMAS PRİNCE”



Peri masallarıyla olan ilişkinizi yeniden tazeleyecek olan “A Christmas Prince” üçlemenin ilk filmi. Gelecek vadeden, genç ve azimli gazeteci Amber patronunun verdiği görev sonucunda kendini ispat etmek için Noel’i ailesinden ayrı geçirmeyi göze alarak kendisini, Aldovia Kraliyet Ailesi’nin tam ortasında buluyor. Kraliyet Ailesi’nin açıklarını bulmak için görevlendirilen Amber, yakışıklı kral adayı Prens Richard’a aşık olunca, mesleği ve aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de Netflix, “A Christmas Prince”ın yayınlandığı gün bir rekor kırdığını söylüyor. Başrollerinde Rose Mclever, Ben Lamb ve Alice Krige’nin oynadığı filmi, Netflix’e göre her gün 50’ye yakın kişi izliyormuş.

“A ROYAL WEDDİNG”



Serinin ikinci filminde Amber ve Richard’ı bir peri masalı beklese de kraliyet çifti olacak olmanın verdiği sorumluluklar ikilinin arasını açıyor. Görevi ve sorumluluklarının yanı sıra Amber’i mutlu etmek isteyen Richard ve mesleğinden ve özgürlüklerinden ödün vermeyi istemeyen Amber, günün sonunda uzlaşmayı başarıyor. Aldovia Krallığının kral ve kraliçesi, peri masallarına yakışır bir Noel düğünüyle mutluluklarını pekiştiriyor. Serinin ikinci filminde kadroya kraliçe adayı Amber’in ataşesi rolünü canlandıran Andy Lucas dahil oluyor.

“A ROYAL BABY”



Serinin üçüncü ve son filmi olan “A Royal Baby”de Aldovia Krallığının kral ve kraliçesi olan Amber ve Richard ilk bebeklerini bekliyor. Anne ve baba olmanın heyecanına bir de Aldovia Krallığının yüzyıllık bir geleneğini yerine getirme sorumluluğu ekleniyor. Ancak yüzyıllık anlaşmanın birden ortadan kaybolması hem Aldovia Krallığının geleceğini tehlikeye atarken hem de doğan ilk bebeğin bir ömür boyu lanetlenme riskini ortaya çıkarıyor. Masalın sonunda kral ve kraliçe hem Aldovia Krallığının geleceğini hem de bugününü kurtarmayı başarıyor ve her masalda olduğu gibi ‘Sonsuza dek mutlu yaşıyorlar’.

“THE KNİGHT BEFORE CHRİSTMAS”



Modern dünya ve Ortaçağ arasında bir aşk hikayesi yaratan “The Knight Before Christmas”, Netflix’in en sevilen yılbaşı klasiklerinden. Ortaçağ Şövalyesi olan Sir Cole’ün, ormanda karşılaştığı bir büyücü tarafından günümüz dünyasına sürülmesi sonucu başına gelenleri konu alıyor. Bir bilim öğretmeni olan Brooke'un yardımları sonucu geldiği yere geri dönmeye çalışsa da Noel yaklaştıkça, aslında istediğinin bu olmadığına karar veriyor. Başrollerinde Vanessa Hudgens ve Josh Whitehouse’un oynadığı “The Knight Before Christmas” mucizelere olan inancınızı yeniden tazelemeye geliyor.