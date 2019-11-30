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  3. En çok kazanan 10 kadın oyuncu!

En çok kazanan 10 kadın oyuncu!

En çok kazanan 10 kadın oyuncu!

Forbes dergisi her yıl en çok kazanan kadın oyuncuların listesini yayınlıyor. Dünya genelinde başarılı kadın oyuncuların sayısı oldukça fazla... Sinema ve dizi seyirciler oyuncuların ne kadar kazandığını merak ediyor. Kadın oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, Forbes dergisinin en çok kazanan kadın oyuncular listesinde geçen yıldan sonra bu yıl da birinci oldu. 34 yaşındaki oyuncu 56 milyon dolarlık (322.5 milyon lira) geliriyle listenin zirvesine oturdu. Erkeklerin birincisi ise 89.4 milyon dolarlık (513 milyon lira) geliriyle ABD’li oyuncu Dwayne Johnson.

Johansson, ‘Avengers: Endgame’ filmindeki başarısı sayesinde geçen yıla oranla 15.5 milyon dolar (88 milyon lira) daha fazla kazandı.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN 10 KADIN OYUNCU


Scarlett Johansson – 56 milyon dolar (322.5 milyon lira)

Sofia Vergara – 44.1 milyon dolar (254 milyon lira)

Reese Witherspoon – 35 milyon dolar (201.5 milyon lira)

Nicole Kidman – 34 milyon dolar (196 milyon lira)

Jennifer Aniston – 28 milyon dolar (161 milyon lira)

Kaley Cuoco – 25 milyon dolar (144 milyon lira)

Elisabeth Moss – 24 milyon dolar (138 milyon lira)

Margot Robbie – 23.5 milyon dolar (135.3 milyon lira)

Charlize Theron – 23 milyon dolar (132.5 milyon lira)

Ellen Pompeo – 22 milyon dolar (126.7 milyon lira)


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