En bereketli aşure tarifi ve malzemeleri! Aşure nasıl yapılır?

Aşure tarifi merak ediliyor. Bereketle anılan Aşure Günü her sene Muharrem ayının 10. günü idrak edilmektedir. Muharrem ayı ise 2020 yılında ağustos ayına denk geliyor. Mutfakta birbirinden farklı bakliyatların ve kuru meyvelerin bir araya gelmesiyle pişirilen aşure hem tadıyla hem de paylaşılmasıyla mübarek ayda huzur veriyor. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? İşte en bereketli aşure tarifi ve aşurenin püf noktası...

AŞURE MALZEMELERİ

2,5 litre su(12,5 su bardağı)

500 gr.buğday

350 gr. toz şeker(2 su bardağından iki parmak eksik)

İÇ MALZEMELERİ:

2 su bardağı ayıklanmış ve haşlanmış nohut

1,5 su bardağı haşlanmış fasulye

100 gr. sarı üzüm

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

100gr. dolma fıstığı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN…

Şamfıstık tozu

100 gr. pikan cevizi

100 gr. turna yemişi (cranberry)

Kuşüzümü

Dolma fıstığı

AŞURE YAPILIŞI

Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın.

Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100 gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.

AŞURENİN PÜF NOKTASI

Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun!