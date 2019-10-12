Emzirmeye nasıl başlanır? İşte yanıtı

Yeni doğmuş bebekler, vücut ısılarını korumak için yeterli kabiliyete sahip değillerdir. İyisi mi? Yeni doğmuş bebeğinizi kucağınıza alıp tenlerinizin temasını sağlayarak onun sizin sıcaklığınızla desteklenip kurumasını sağlamış olursunuz. Öte yandan anne ile bebeğin arasındaki duygusal bağın ilk tohumları o anda filizlenmiş olacak. Aspar değerlendirmesi olarak adlandırılan değerlendirme bebeğinizin doğumunun ilk 5 dakikasında uzman tarafından incelemeye alınan fizyolojik özellikleridir. Kaslarındaki kasılmanın, nefes hızının, renginin ve birkaç fiziksel özelliklerinin daha incelendiği bu değerlendirme, bebeğinizin gelişimsel zamanı için alınabilecek tedbir ve tedavileri için önem arz eder.

DOĞUMDAN HEMEN SONRA ANNE VÜCUDU

Bebeğinizin doğumuyla gelen rahim kasılmaları, doğumdan sonraki birkaç gün rahmin eski haline gelebilmesi için devam edecektir. Emzirirken bu kasılmaların artması hormonal açıklamaları gereği gayet normaldir. Kasılmalar sırasında plasentanın, anneden ayrılması sonucu oluşmuş pek çok yara kapatılarak kanama kontrol altına alınmış olur. Yine de bir miktar kanama olmaya devam edecektir. Özel isimlendirmesi loşi olan bu kanama 10 gün içerisinde daha berrak kıvam alarak 4-6 hafta sonunda yerini normal vajinal akıntıya bırakacaktır.

EMZİRMEYE NASIL BAŞLAYACAĞIM?

Bebeklerin, doğumdan hemen sonra dikkatleri çok açık olduğundan, eğer isterseniz ilk emzirmenizi o sırada yapabilirsiniz. Tüm vücudu, size bakacak şekilde üzerinize yatırıp üst dudağına meme ucunu bir miktar dokundurmanız onun emmeyi kolayca kavramasını sağlayacaktır.

EPİZYOTOMİDEN KORKMAYIN

Epizyotomi, doğum esnasında vajinal açıklık ile makat arasının uzman tarafından kesik atılarak doğumdan sonra dikilen, doğumu kolaylaştırmak amacıyla yapılan işlemdir. Kas ve doku yırtıklarını önlemek, damar zorlanmalarının önüne geçmek ve bazen bebeğin çıkışını kolaylaştırmak için kullanılan bu yöntem, halk arasında korku duyulabilen bir yöntemdir. Uzmanlar bazı hesaplamaların ardından epizyotomiye ihtiyaç duyduklarında hastadan onam alırlar. İnce bir çizgi şeklinde açılan bu yara 1 hafta içerisinde iyileşir.