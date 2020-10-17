Emeklilikten sonra köyüne dönerek, pekmez tesisi kurdu

Kilis'te yaşayan Mehmet Gün, emekli olduktan sonra kurduğu pekmez üretim tesisiyle hem köyündeki üzüm üreticilerine hem de vatandaşlara fayda sağlıyor. İşte bakanlıktan aldığı destekle yıllar sonra kendi işini kuran Gün'ün hikâyesi...

AA'da yer alan habere göre Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mehmet Gün, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kurduğu tesisinde yılda ürettiği yaklaşık 90 ton pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Farklı illerde görev yaptıktan sonra emekli olup memleketine dönen Gün, köyündeki üzüm üreticilerinin mağdur olduğunu görmesi üzerine pekmez üretim tesisi kurma kararı aldı.

Gün, ön çalışmalarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek verilen desteklerle ilgili bilgi aldı.

Çayıraltı köyündeki evinin altına tesis kurmak için başvuruda bulunan Gün, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle 250 metrekare alanda üzüm pekmezi üretim tesisini kurdu.

Tesiste yılda yaklaşık 90 ton pekmez üreten Gün, ürünlerini internet üzerinden pazarlıyor.

BİR GÜNDE 3 TON PEKMEZ ÜRETİLİYOR

Mehmet Gün, senelik izinlerinde geldiği köyünde üzüm üreticilerinin ürünlerini sıkacak, değerlendirecek yerlerinin olmadığını gördüğünü, bunun üzerine üretim tesisi kurmak için araştırmalara başladığını anlattı.

Devletin bu konuda verdiği destekleri araştırdığını, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak yüzde 50 hibe aldığını ve 6 yıl önce tesisi kurduğunu dile getiren Gün, günde yaklaşık 3 ton pekmez ürettiğini ifade etti.

GÜNDE 20 TON YAŞ ÜZÜM İŞLİYOR

Mehmet Gün, şöyle konuştu: