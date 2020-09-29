Emeklememek sorun değildir! İşte sağlıklı bir bebeğin gelişim aşamaları

Her çocuğun nörolojik gelişiminin kendine özgü olduğunu belirten uzmanlar, çocuğun kardeşi veya yaşıtlarıyla karşılaştırma yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Peki, bir bebeğe "Sağlıklı bir bebek" diyebilmek için hangi aşamalarda hangi davranışlar aranmalı?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, çocukların anne karnında başlayan erişkin döneme kadar devam eden dinamik süreç hakkında bilgi verdi.

Çarman, çocukların her dönemini ayrı başlıklar altında ele aldı. İşte gelişim süreçleri hakkında ailelere yol gösteren tavsiyeler:

"Çocukların nörolojik gelişimlerinin değerlendirilmesinde kaba motor gelişim, ince motor gelişim, dil gelişimi, kişisel, sosyal, duyusal gelişim alanlarına dikkat edilmelidir. Kaba motor beceriler büyük kasların gelişimini ve kullanılmasını ifade eder. İnce motor gelişim ise küçük kas gruplarını amaca yönelik istemli kullanma becerisidir.

Yenidoğan dönemi: Doğumdan itibaren ilk 28 günü kapsayan yenidoğan döneminde bir bebek parlak ışığı fark eder, birkaç hafta içerisinde cisimleri kısa süreli takibe başlar. Hareketlerin gözlenmemesi veya asimetrik olması önemli bir bulgudur ve ayrıntılı değerlendirme gerektirir.

Süt çocukluğu dönemi: Bu dönem ikinci aydan 24 aya kadar sürer. Bu dönemde kazanılması gereken başlıca motor beceriler boyun kontrolü, desteksiz oturma ve yürümedir. Bir çocuk boyun kontrolünü, en geç 3 ay tamamlandığında kazanmalıdır. Çocuklar en geç 8 ay sonunda desteksiz oturabilmelidirler. Her çocuk emeklemeyebilir bu bir sorun değildir. Çocukların çoğunluğu 12 ay civarında yürümeye başlamaktadır. Bu durum 18 ayı da bulabilir. İki yaşını tamamlayan çocuk oyun çocuğu olarak tanımlanır. Bu dönem etrafın keşfedildiği, merakın arttığı, sosyal iletişimin ve dil becerilerinin arttığı dönemdir. Üç yaş tamamlandığında kısa cümleler kurulabilmelidir.

NORMAL GELİŞİM BASAMAKLARI



2-3 aylık dönem: Cisimleri gözleri ve başı ile 90 derece takip edebilir. 3 aylık dönemde ellerini açmaya başlar. Başını yerden kaldırıp bir süre tutabilir. Başını döndürerek cisimleri takip edebilir. Karşılıklı ses çıkarabilir ve sese tepki verir. Ellerine ve annesinin yüzüne bakar.

4 aylık dönem: Bu dönemde otururken başını dik tutabilir. Cisimlere uzanır ve eliyle ağzına götürebilir. Ses gelen yöne doğru başını çevirebilir.

5-6 aylık dönem: Bu dönemde sırtüstü yatarken başını yerden kaldırabilir. Yüzükoyun pozisyondan dönebilir. Objeyi bir elinden diğerine geçirebilir. Kendi kelimeleri ile konuşur.

7-8 aylık dönem: Objeleri masaya vurur. Kolları ile karşısındaki kişiye uzanabilir. ‘de-de, ba-ba” hecelerini söyler.

9-10 aylık dönem: Desteksiz oturur, oturma pozisyonuna geçebilir. Bir yerden tutunarak ayakta durabilir. El sallar ve ‘bay- bay’ der. Yardımla bardaktan su içebilir. Baş ve işaret parmağını kullanarak cisimleri alabilir.

11-12 aylık dönem: Birkaç anlamlı kelime söyleyebilir. Giyinirken yardım etmek ister. Al, ver gibi basit emirleri yerine getirir.

13-15 aylık dönem: Kendisi yürüyebilir. Kelime sayısı artar. Kalemle karalama yapabilir. İstediği objeyi gösterebilir.

18 aylık dönem: Yürümenin en geç gerçekleştiği dönemdir. Yardımla merdiven çıkabilir. Topu karşısındakine atabilir. 2-4 küpü üst üste koyabilir. Kendi yemeğini yiyebilir. Göz ve kulak gibi organları gösterebilir.

24 aylık dönem: Koşma başlar. 2-3 kelimelik cümle kurabilir. Oyun çeşitliliği artar."

"DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ ŞART"



Tüm çocukların, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından düzenli kontrolleri ve aşılarının yapılması gerektiğini dile getiren Çarman, şu şekilde konuştu: