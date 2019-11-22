Damak tadına yeni lezzet katmak isteyenler: Elmalı waffle tarifi!

Tatlı seven ve damak tadına yeni lezzetler katmak isteyen vatandaşlar tatlı konusunda yeni tarifler keşfetmek istiyor. Zelal Güneri son dönemlerin trend tatlısı 'Elmalı Waffle' tarifini yazdı. Oldukça lezzetli bir tat olan Elmalı Waffle tarifi haberimizin devamında sizlerle...

ELMALI WAFFLE

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

250 ml süt

160 gr un

1 paket vanilya

3 yumurta

1 paket kabartma tozu

İç Harcı İçin

3 adet elma

3 yemek kaşığı limon suyu

4 yemek kaşığı elma suyu

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Tereyağını eritip yumurta süt ve vanilya ile çırpın.Ardından azar azar unu ekleyin bozar kıvamına gelene kadar çırpın ve yarım saat mayalanmaya bırakın.

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkartın.Dilimleyerek limon suyu ile ıslatın.tavada şekeri karıştırmadan karamelize edin.Rengi döndüğünde elma dilimlerini tereyağı tarçın ve elma suyunu ilave edip elmalar yumuşayana kadar pişirin.

Waffle tavasını ısıtıp yağladıktan sonra pişirin ve tel üzerine alın.Karamelize elmalı ve vanilyalı dondurma ile servis edin.