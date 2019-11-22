Damak tadına yeni lezzet katmak isteyenler: Elmalı waffle tarifi!
Elmalı waffle tarifi merak edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Evlerinde yeni lezzet arayışına giren vatandaşlar için elmalı waffle tarifi tercih edilebilecek lezzet olarak öneriliyor. Zelal Güneri damak tadına eni lezzet katmak isteyenler için elmalı waffle tarifini yazdı. Haberimizin devamında sizlerle...
Tatlı seven ve damak tadına yeni lezzetler katmak isteyen vatandaşlar tatlı konusunda yeni tarifler keşfetmek istiyor. Zelal Güneri son dönemlerin trend tatlısı 'Elmalı Waffle' tarifini yazdı. Oldukça lezzetli bir tat olan Elmalı Waffle tarifi haberimizin devamında sizlerle...
ELMALI WAFFLE
Malzemeler
3 yemek kaşığı tereyağı
250 ml süt
160 gr un
1 paket vanilya
3 yumurta
1 paket kabartma tozu
İç Harcı İçin
3 adet elma
3 yemek kaşığı limon suyu
4 yemek kaşığı elma suyu
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
Vanilyalı dondurma
YAPILIŞI
Tereyağını eritip yumurta süt ve vanilya ile çırpın.Ardından azar azar unu ekleyin bozar kıvamına gelene kadar çırpın ve yarım saat mayalanmaya bırakın.
Elmaları soyup çekirdeklerini çıkartın.Dilimleyerek limon suyu ile ıslatın.tavada şekeri karıştırmadan karamelize edin.Rengi döndüğünde elma dilimlerini tereyağı tarçın ve elma suyunu ilave edip elmalar yumuşayana kadar pişirin.
Waffle tavasını ısıtıp yağladıktan sonra pişirin ve tel üzerine alın.Karamelize elmalı ve vanilyalı dondurma ile servis edin.