Elma ve ayva karışımlı turtaya hayır der misiniz? İşte tarifi

Tatlıyı sık tercih ettiğimiz dönemlerde en çok merak edilen çeşitlerden biri de elmalı ve ayvalı turta olur genelde... Elma ve ayvalı turtanın özel tarifini Zelal Güneri yazdı. Evde turta yapmak isteyenler için damaklarda unutulmayacak bir lezzet bırakacak turtanın özel tarifi haberimizin devamında sizlerle...

MALZEMELER

*250 gr margarin

*2 yumurta

*1,5 su bardağı toz şeker

*2 su bardağı un

*1 paket vanilya

*1 paket paket kabartma tozu

İÇ HARCI İÇİN:

*1 adet ayva

*2 adet elma

*1 çay bardağı toz şeker

*1 tatlı kaşığı tereyağı

*1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi

(Damak tadınıza uygunsa 2 adet dövülmüş toz karanfil ekleyebilirsiniz )

YAPILIŞI

Karıştırma kabınıza unu alıp ortasını havuz şeklinde açın.oda ısısındaki yumuşacık margarini,yumurtayı,şekeri,vanilya ve kabartma tozu ekliyoruz.yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Üzerine nemli bir bez örtüp hamuru dinlendiriyoruz.

Başka bir kapta iç harcını hazırlıyoruz.kabuklarını soyduğumuz elma ve ayvaları rendeleyip tavaya alıyoruz.üzerine şekeri ve tereyağını ilave edip 5 dakika pişiriyoruz.üzerine kıyılmış cevizleri ekleyip bir süre daha pişiriyoruz.

Dinlendirdiğimiz hamurdan elma büyüklüğünde bir parçayı ayırıpaderin dondurucuda sertleştiriyoruz.Diğer hamuru oklava yardımıyla kullanacağımız fırın kabına auygun olarak açıyoruz.İç harcı bu hamura yayıyoruz.Derin dondurucuda beklettiğimiz hamuru çıkarıp rendeliyoruz.Harcımızın üzerine eşit şekilde yayıyoruz.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.ilk sıcağı çıkınca servis ediyoruz.