Zayıflamak için elma sirkesini denediniz mi?

Elma sirkesinin zayıflamakta etkili olup olmadığını sizler için araştırdık. Potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B2, B6, C ve E vitaminleri içeren elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doygunluk hissini arttıran elma sirkesi bazı diyetlerin içerisinde yer almaktadır.

İŞTE “ELMA SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?” SORUSUNUN CEVABI

Elma sirkesi ya da başka bir ürün asla tek başına mucize yaratmaz. Zayıflamak için bir beslenme planı uygulamıyorsanız, düzenli egzersiz sadece elma sirkesinden mucize beklemeyin. Çünkü elma sirkesi ya da başka bir ürünün tek başına zayıflatıcı etkisi olamaz. Ancak özellikle elma sirkesinin diyetinize bağlı kalmanızı ve daha az yemek yemenizi sağlayacak bazı özellikleri var.

Yemek öncesinde ve yemek sırasında içilen elma sirkesinin tokluk hissini uzattığı yönünde bazı araştırma sonuçları var. Bu araştırmalarda yemekle birlikte sirke tüketenlerin bir sonraki öğüne kadar atıştırmalık bir şeyler yeme isteğinin azaldığı ve bir sonraki öğünde daha az yemek yedikleri saptanmış. Bu da demektir ki elma sirkesi tok tutuyor.

Elma sirkesinin zayıflamaya diğer etkisi ise kan şekerini düzenlemesi. Yemek yedikten sonra artan kan şekeri bir süre sonra çıktığı hızla düşmeye başlar. Kan şekeri düştükçe yemekten sonra yaşanan “ağırlık çökmesi” hissinden kurtulmak için genellikle metabolizmadan gelen uyarılara bağlı olarak tatlılara yöneliriz. Elma sirkesi, kan şekerinin aniden yükselip düşmesini önlediği için bu tatlı krizlerinden darbe almadan çıkmanızı sağlar. Bu da diyetin kalori hesaplanmasında oldukça önemlidir.

Elma sirkesinin kan şekerini düzenlemesi ile ilgili, araştırmalarla kanıtlanmış özellikleri şöyle sıralanabilir;

Elma sirkesi karbonhidrat ağırlıklı bir yemek sonrasında insülin hassasiyetini %19-%34 arasında artırarak kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. –

Yemek sırasında 1 parça ekmek içini sirkeye banıp yemek kan şekerini %34’e varan oranda düşürür.

Yatmadan önce 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketimi açlık kan şekerini %4 oranında düşürür.

İşte elma sirkesinin tüm bu özellikleri gün boyu aldığınız kalori miktarına etki ederek daha az yemek yeme ihtiyacı hissetmenizi, tatlılardan uzak durmanızı ve buna bağlı olarak gün içinde daha az kalori almanızı sağlayabilir.

Bu noktada önemli bir diğer konu da elma sirkesi yemeklerden sonra kan şekerinin aniden yükselip düşmesini önleyebilir ancak bu ani şeker dalgalanmalarını engellemenin en sağlıklı yolu rafine karbonhidratlar yerine (beyaz ekmek, paketlenmiş gıdalar, pastane işleri, paketlenmiş atıştırmalıklar) düşük glisemik indeks değerine sahip gıdalar tüketmektir.

Diyet Yaparken Elma Sirkesi Nasıl Kullanılmalı?

Bazı uzmanlar yemeklerden önce, bazıları yemek sırasında bazıları ise yemeklerden hemen sonra 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketilmesini öneriyor.

Bazıları ise sirkenin asitli yapısının hassas bir midesi olanlarda sorun yaratabileceğini bu nedenle mutlaka suyla inceltilerek tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bana kalırsa elma sirkesini tüketmenin en güvenli yolu salatalarda daha fazla elma sirkesi kullanmak.

Bu sayede hem salatanın lezzeti artar hem de direkt olarak içilmediği için mide yanması gibi sorunlara yol açmaz.

Elma Sirkesi Yağ Birikimini Engeller

Elma sirkesi metabolizmanızı hızlı çalıştırır ve yağlarınızı daha hızlı yakar. Birçok organik asid ve enzim içerir. Ancak ne olursa olsun, sadece elma sirkesi içmek sizi zayıflatmaz. Bunun yanında sizin yapacağınız sağlıklı beslenme, diyet ve de egzersiz programları önem taşıyor.

Elma Sirkesi İçmenin Bir Zararı Var mı?

Sirke yüksek oranda asit içerir. Normal zamanda mide yanması veya mide ülseri gibi bir rahatsızlığınız varsa, elma sirkesini sulandırarak içmelisiniz. Böyle bir durumda 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

Günde 250 ml tutarında elma sirkesi tüketmenin uzun dönemde potasyum eksikliğine yol açabileceği söyleniyorama zaten normal bir beslenme şeklinde bu miktarda sirkeyi 1 günde tüketmek pek mümkün değil.

Zayıflamak için Elma sirkesi detoks suyu önerisi

Bu özel içecek kahvaltı ve akşam yemeğinden 30 dakika önce tüketilebilir.

Gerekli malzemeler:

2 su bardağı su

1 adet dilimlenmiş elma

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı tarçın

Vanilya ekstresi

Limon suyu, acı biber veya hindistan cevizi yağı de eklenebilir.

Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılır. Bu karışım akşam yemeğinden ve kahvaltıdan önce tüketilebilir.