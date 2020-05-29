Elma sirkesi ile detoks tarifi! Elma sirkesi ile gelen güzellik karışımı

İçerisinde elma sirkesi, bal, zencefil ve limon suyunun yer aldığı doğal detoks içecek tarifleri merak ediliyor. Vücudu toksinlerden arındırmak isteyenler evde doğal karışımlar hazırlayarak sağlıklı olmaya çalışıyor. Bu noktada elma sirkesinin cilde faydaları saymakla bitmiyor. Doktor Axe’nin sitesinde yer alan detoks içecek tarifleri ilgi çekiyor. Cildi hem canlandıran hem de temizleyen detoks içeceklerini evde denemek çok kolay. İşte elma sirkesiyle doğal detoks içeceği tarifi…

ELMA SİRKESİ İLE DETOKS İÇECEĞİ İÇİN MALZEMELER

1 bardak ılık veya sıcak su (12-16 ons)

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

Çok az acı biber

1 çay kaşığı çiğ, yerel bal (isteğe bağlı)

ELMA SİRKESİ DETOKS İÇECEĞİ YAPILIŞI

1. Suyu ısıtın.

2. Tüm malzemeleri karıştırın.

3. Sıcak içilmesi daha uygun, ancak istenen sıcaklıkta içilebilir.

DETOKS İÇECEĞİNİN FAYDALARI

1. Vücudu temizler ve enerji verir.

2. Ağırlık ve halsizlik sorununa iyi gelir.

3. İçeriğinde kullanılan elma sirkesi karaciğere fayda sağlar.

4. Sindirimi kolaylaştırır.

5. Tarçın, acı biber ve zencefil, iltihabı azaltır.