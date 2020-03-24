Elleri kaşındırmayan el dezenfektanı tarifi

Koronavirüs nedeniyle dezenfektanlara ilgi arttı. Fakat birçoğu ellerde kaşıntı ve egzamalara sebep oluyor. Peki, evde elleri kaşındırmayan el dezenfektanı nasıl yapılır? Ev yapımı dezenfektan nasıl olur? Dr. Feridun Kunak Zahide Yetiş’le programında elleri çatlatmayan dezenfektan tarifi verdi. İşte elleri çatlatmayan dezenfektan tarifi…

ELLERİ KAŞINDIRMAYAN DEZENFEKTAN YAPIMI MALZEMELER

1 Su bardağı kolonya

1 Tatlı kaşığı kaya tuzu

1 Çorba kaşığı karanfil suyu ekleyin

10 Damla iyot

10 Damla sıvı propolis

1 Çorba kaşığı gliserin

1 Tatlı kaşığı ozon yağı

YAPILIŞI

Öncelikle 20 karanfili 1 çay bardağı suyla kaynatın.(Suyunu kullanacağız) Bir kaba kolonyayı, tuzu alın tuz eriyinceye kadar karıştırın. Sonra karanfil suyunu, iyotu ve diğer malzemeleri karıştırın. Şişelere doldurun. Sprey gibi kullanın. Bu karışımla kesinlikle ellerde çatlama ve egzamatik dermikler olmaz.