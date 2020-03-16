Elleri çok sık yıkarken egzama olmayın!

Elleri sık sık sabunla yıkamak ve alkol içeren dezenfektanlar koronavirüse karşı en önemli önlemlerin başında geliyor. El egzaması olanlar ve cilt rahatsızlıkları bulunanlar sık sık el yıkamanın cilde etkisini merak diyor. Dezenfektanların çok kullanılmasının kontak dermatite neden olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, polikliniklere kontak dermatit vakıalarının gelmeye başladığını belirterek, vatandaşları el egzamasına karşı uyardı.

Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, vatandaşlara koronavirüsten korunmak için tavsiyelerde bulundu. İHA'ya koronavirüsle alakalı değerlendirmelerde bulunan Karaoğlu, “İnsanların öksürürken tek kullanımlık mendil kullanması çok önemlidir. Öksürürken elimizle ağzımızı kapattığımız için virüsü elimize bulaştırırız. İnsanlarımız öksürürken dirsek içine öksürmeleri çok mantıklıdır. Virüs dış ortamda çok dayanıksızdır. Bunun için sağlıklı temiz havada hasta olmak mümkün değildir. Adeta insanlar nefes almaya korkar duruma geldi. Bu virüs dış ortamda 8-12 saat arasında ölüyor. Birçok eşyanın üzerinde en fazla 12 saat yaşayabiliyor. Birçok yerde 4 saatte ölüyor. Dolayısıyla damlacık enfeksiyonu ile öksüren insanların ağzını mutlaka kapatması, tek kullanımlık mendil kullanması çok önemlidir. Tokalaşmayı seviyoruz ama tokalaşmayacağız. Sadece selamlaşacağız. Kirli ellerimizle kendi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayacağız. Çünkü enfeksiyonu herhangi bir yerden elimize alabiliriz.” ifadelerini kullandı.



Korona'dan Korunurken El Egzaması Olmayın!

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşların alkol içeren dezenfektanlara yöneldiğini kaydeden Karaoğlu, çok kullanılmasından dolayı dezenfektanların kontak dermatite neden olduğunu söyleyerek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: