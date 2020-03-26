Koronavirüs önlemleri araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar eldiven kullanıyor. Vatandaşlar eldiven kullanımının koronavirüse etkisini merak ediyor. Peki, eldiven koronavirüsten koruyor mu?

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsüne karşı dışarıda eldiven kullanan vatandaşlara, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal’dan uyarı geldi. Doç. Dr. Soysal, “Gün boyunca aynı eldivenle dolaşmak ve ‘nasıl olsa eldivenim var’ diyerek elleri yıkamamak, hastalığa davetiye çıkarır. Virüs, plastik yüzeyde kalabiliyor. Taktığınız eldivenleri usulüne uygun olarak takıp çıkartmak kaydıyla sık sık değiştirin." dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal, koronavirüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte nasıl beslenilmesinin faydalı olacağına ilişkin tavsiyelerde bulundu.



"8 SAATE KADAR KORUYABİLİYOR"

Son dönemde dışarı çıkan vatandaşların maskenin yanı sıra eldiven takmaya da başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Soysal, "Eldiven, hijyen sağlayıcı ve koruyucu bir unsur olarak kullanılabilir; ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken kurallar var. Aynı eldiveni gün boyunca kullanan, defalarca takıp çıkaran kişiler var. Bu durum büyük risk oluşturur. Yarar yerine zararlı olabilir. Unutulmamalı ki virüs, plastik yüzeyde 5 güne kadar; lateks yüzeylerde ise 8 saate kadar bulaşıcılığını koruyabiliyor. Elimizle birçok noktaya temas ettiğimizi düşünürsek, aynı eldivenle gün boyu dolaşmanın da yanlış olduğunu anlayabiliriz. Taktığımız eldivenleri, sık sık değiştirmeliyiz. ‘Nasıl olsa eldivenim var’ diye el yıkamayı bırakırsak, büyük hata yapmış oluruz.” dedi.



Doç. Dr. Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir açıklama, virüsün dış ortamda sıcaklık, nem ve üzerinde bulunduğu materyale göre bulaşıcılığını koruyabildiği göstermiştir. Kendimizi dış ortamdaki bu materyallerle temasımızı sınırlayarak ve sık sık elimizi bol sabunla yıkayarak koruyabiliriz. Virüs DNA’sının koruyucu ince bir lipid (yağ) tabakası ile çevrili olduğu, sabunun bu yağ tabakasını parçaladığı, bu nedenle ellerimizi 20 saniyeden az olmamak üzere yıkamamız gerektiği bildirilmektedir. Sirkenin ise bu yönde bir faydası gösterilmemiştir."



Doç. Dr. Soysal, "Doğru beslenmek, hastalıkla mücadele için büyük önem taşıyor" diyerek, "Bu süreçte ortaya atılan birçok bilgi var. Sosyal medya ya da farklı mecralarda aktarılan her bilgiyi de doğru kabul edemeyiz. Her duyduğumuza inanmak yerine, yetkilileri dikkate almalıyız. Beslenme konusunda karşımıza pek çok öneri çıkıyor. Örneğin; ‘Her gün kelle paça yemek, virüsün bulaşmasını önler mi?’ ya da ‘Sirkeyi tüm yemeklerde kullanalım mı?’ gibi sorular bana da geliyor. Kelle paçanın, besleyici özelliği var. ‘Kelle paça yemeyin’ demiyorum; ama bilimsel olarak kelle paçanın virüse karşı koruduğuna, virüsün bulaşma riskini azalttığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmuyor. Sirkeyi de her yemekte kullanmamıza gerek yok.” dedi.

VÜCUDUN KAPASİTESİ VAR



Doç. Dr. Soysal, şöyle devam etti: