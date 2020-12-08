El yapımı yılbaşı süsleri! Yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

Koronavirüsten dolayı bu sene yılbaşı planları alt üst oldu diye iç geçirmeyenler evi eğlenceli hâle getirmenin yollarını araştırıyor. Bunlardan biri de ev yapımı yılbaşı süsleri... Kurabiyer, renkli kozalaklar, kar küresi, kağıt süsleri gibi yılbaşı süslerini evde çocuklarınızla etkinlik saatine dönüştürebilirsiniz. İşte el yapımı yılbaşı süsleri...



KAR KÜRESİ



Kar küresi aslında sadece yılbaşında değil, genel anlamda birçok kişinin sevdiği bir hediye. Cam kavanoz kullanarak kendi kar kürenizi yapabilirsiniz. Kavanozun dibine un, tuz, şeker, Hindistan cevizi gibi beyaz bir toz koyun. Üzerine istediğiniz figürleri yerleştirin. Kavanozu ters çevirip figürleri kapağa sabitleyin. Kavanozun içini simli suyla kaplayın ve kapağını sıkıca kapatın. Kar küresi hazır.

AĞAÇ SÜSLERİ



El işi kağıtlarından birçok ağaç süs yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan kartonlar, renkli kağıtlar, ip ve yapıştırıcı.

DEKORATİF MASA SÜSLERİ



Evdeki boş kavanozları değerlendirme vakti. Bir ya da birden fazla kavanozun içine ister beyaz, ister renkli; yıldız formunda ya da sadece LED ampullü ışıkları ya da minik mum koyarak dekoratif bir aydınlatma yapabilirsiniz.

KOZALAKLAR



El yapımı yılbaşı süsleri denilince akla ilk gelenlerden biri de kozalaklar oluyor. Evde farklı yerlerden topladığınız kozalaklar varsa bunları değerlendirmenin daha iyi bir zamanı olamaz. Ayrıca bunu çocuklarla bir etkinlik olarak da düşünebilirsiniz. Kozalakları farklı renklere boyayabilir ve değerlendirebilirsiniz.

KURABİYELER



Hediye denilince ya da süs denilince sadece somut şeyler gelmesin aklınıza. Birbirinden renkli ve neşeli kurabiyelerin ucuna kurdele bağlayarak ağacınıza asabilir ya da sürpriz bir kutu hazırlayabilirsiniz. Hatta bir kavanoz dolusu kurabiye yapmaya ne dersiniz?

KAĞITTAN SÜSLER



Kağıttan süsler yapmak hem eğlenceli hem de çok yaratıcı. Yeni yıla girerken isteklerinizi kağıtlara yazıp asabilirsiniz. Bunun ihtiyacınız olan kraft veya paketleme kağıdı ve ip.

KEÇE KAĞIDINDAN HEDİYELİK



Son yıllarda özel günlerde keçeden hediyelik yapmak popüler oldu. Bu fikri yılbaşı hediyelerinde de kullanabilirsiniz. Yeşil bir çam ağacı yapmak da çam ağacına karlar yağdırmak da hiç bu kadar kolay olmamıştı...